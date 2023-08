Członek zespołu Igi Świątek ujawnia jej tajemnice! Postanowił o tym opowiedzieć!

Świątek świetnie bawiła się z Alcarazem. Williams to zobaczyła i nie wytrzymała, musiała od razu to skomentować

Iga Świątek dzisiaj zagra w 2. rundzie US Open, a jej rywalką będzie Australijka Daria Saville. W pierwszym meczu w Nowym Jorku Polka straciła mało sił, pokonując 6:0, 6:1 Rebeccę Peterson w zaledwie 58 minut. To ważne, bo Iga Świątek ostatnio narzekała na bardzo duże zmęczenie. Po intensywnych turniejach w Montrealu i Cincinnati stwierdziła nawet, że jej bak na paliwo jest pusty, za co skrytykowała ją Martina Navralitowa.

O przygotowanie fizyczne Igi Świątek dba od kilku lat Maciej Ryszczyk, były lekkoatleta. Fizjoterapeuta w rozmowie z oficjalną stroną US Open zdradził, jak wyglądają przygotowania Polki do kolejnych występów. - Ma wszystkiego po trochu, ale jej główną siłą jest poruszanie się i zdolność zmiany kierunku – tak Maciej Ryszczuk chwali słynną podopieczną, która na korcie imponuje świetną pracą nóg, szybkością, niezwykłą zwrotnością i refleksem. - Nadal mamy wiele do zrobienia, więc pracujemy nad wszystkim, bo nie jesteśmy jeszcze blisko szczytu jej wydolności fizycznej. Po prostu radzimy sobie z wszystkim rok po roku. Nadal jest dużo pracy do zrobienia - podkreśla Maciej Ryszczuk, o którym Iga Świątek mówiła ostatnio dużo w czasie jednej z konferencji prasowej.

Maciej Ryszczuk jest członkiem zespołu Igi Świątek od trzech lat. Wcześniej pracował z lekkoatletami, był również fizjoterapeutą Timei Babos, węgierskiej tenisistki. Jakie postępy zrobiła Polka od jej pierwszego wielkoszlemowego triumfu Roland Garros 2020. - Od tego czasu zbudowaliśmy trochę siły i mocy – zdradza Ryszczuk. - Jej wytrzymałość i szybkość są na znacznie wyższym poziomie. Najważniejsze jest to, że jej mięśnie dostosowały się do wymagań tego sportu i obciążeń w trakcie sezonu - dodaje trener Igi Świątek.

Problemem są też podróże. Sezon trwa bardzo długo i jest niezwykle intensywny, a tenisistki podróżują po całym świecie, zmieniając często strefy czasowe. - To nie jest łatwe – mówi Maciej Ryszczuk. - Ważne, żeby nie trenować za dużo, aby wszystko zaprogramować, zaplanować sezon, bo nie ma zbyt wiele czasu na treningi i dużo ćwiczeń. Chodzi o to, aby dostosować się do tego, jakim czasem dysponujemy – wyjaśnia Ryszczuk. - Zawodniczka musi odpocząć, zregenerować się, a potem ponownie nabrać sił. Naszym głównym celem w każdym momencie jest utrzymanie jej świeżości - dodaje. - Ona bardzo ciężko pracuje - jak wszyscy – kiedy czuje się komfortowo i jest szczęśliwa, wtedy może zrobić więcej. Najważniejsze jest jednak wypchnięcie zawodniczki z jej stref komfortu podczas treningów, tak aby czuła się komfortowo w tym, że czuje się niekomfortowo. Kiedy odbywa się tego rodzaju trening, ona nie jest najszczęśliwszą osobą na świecie i trochę boi się tych treningów. Może to być bardziej praca wytrzymałościowa, z dużą intensywnością, przejście z pracy beztlenowej do aerobowej. Powiedzmy, że masz 20-30 sekund wysokiej intensywności lub biegania i bez przerw, wtedy nie jest to przyjemne dla nikogo. Powiedziałbym, że 99 procent sportowców, z którymi pracowałem, nie lubi tego rodzaju pracy - zdradza trener od przygotowania fizycznego Igi Świątek.

Maciej Ryszczuk w czasie pracy z Igą Świątek korzysta z różnych urządzeń, wykonuje dużo ważnych pomiarów, monitorując poziom zmęczenia tenisistki i jej gotowość na kolejny wysiłek. - Jestem naprawdę prostym facetem. Staram się robić to, co nam się sprawdza. Nawet jeśli jest to nudne, nie obchodzi mnie to – kontynuuje. - Zawsze przeprowadzamy wiele testów. Zebrałem już mnóstwo danych. Staramy się patrzeć na dane obiektywnie. Jeśli ona potrafi szybciej biec sprintem lub dalej rzucać piłką lekarską, to wiemy, że to działa. Oczywiście ważny jest także subiektywny punkt widzenia. Ona musi to poczuć podczas programu, a potem poczuć się świeżo, a nie tak, jakbyśmy ją zabili na treningach. Korzystam z obiektywnych danych i oczywiście pytam ją, jak się czuje - zdradza Maciej Ryszczuk, dodając, że konsultuje też wszystko z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Terminarz touru WTA jest bardzo napięty. Do tego dochodzi presja i dużo obowiązków związanych m.in. z kontraktami reklamowymi i ogólnie biznesową stroną tenisa. To wymagające – podkreśla Ryszczuk. - Nie chodzi o to jaką Iga jest osobą. Raczej o to, jak duże są wymagania wobec niej i presja związana z pieniędzmi, występami i walką o tytuły. Wszyscy tak dużo oczekują od Igi. Wszystko, co robimy, wpływa na jej ciało, potem na jej tytuły i tak dalej. Czujemy niewielką presję, ale skupiamy się na tym dzień po dniu. Najważniejsze, żeby była zdrowa. Z roku na rok mamy swój program, po prostu pracujemy i krok po kroku idziemy do przodu - dodaje fizjoterapeuta i trener Igi Świątek.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

.@iga_swiatek & @MRyszczuk letting balls float just by the power of their will.(Okay, maybe that’s not exactly what’s happening here..) pic.twitter.com/OBA5PiBwrB— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 17, 2023