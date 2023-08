Ujawniono zarobki Igi Świątek! Gigantyczne pieniądze z reklam, jest już najlepsza!

Zdaniem serwisu Forbes Iga Świątek zarobiła w ciągu 12 miesięcy 22,4 mln dolarów! Na tę gigantyczną kwotę składają się premie wygrane w turniejach - to w sumie 8,4 mln dolarów, oraz wpływy z kontraktów reklamowych - aż 14 mln dolarów! To ogromny postęp w porównaniu z podsumowaniem Forbes sprzed 6 miesięcy. Wtedy Iga Świątek mimo gigantycznych sukcesów i imponującej dominacji w tourze mogła się pochwalić wpływami z reklam na poziome "tylko" 5 mln dol. Komentując te wyliczenia, Polka stwierdziła wtedy, że choć pieniądze nie są dla niej najważniejsze, to ma w planach rozszerzenie działalności biznesowej i na polu marketingu sportowego.

Efekty rozszerzenia tej działalności są wyraźne. Agencja menedżerska IMG, z którą Iga Świątek współpracuje od roku, zadbała o to, żeby kolejni potężni sponsorzy dołączyli do grona mecenasów liderki rankingu. Polka współpracuje od niedawna z Porsche, Oshee, ON Running, VISA, a dziś pochwaliła się nową umową z firmą Infosys. Wzrost rocznych wpływów z reklam z 5 do 14 mln dolarów pozwolił Idze Świątek zostać najlepiej zarabiającą tenisistką na świecie. A jeszcze pół roku temu, mimo dużo lepszych wyników na korcie, pod tym względem ustępowała wyraźnie Naomi Osace, Serenie Williams i Emmie Raducanu.

W rankingu Forbes najlepiej zarabiających tenisistów na świecie Iga Świątek jest pierwsza wśród kobiet i trzecia, licząc w sumie ATP i WTA. Więcej niż Polka zarabiają tylko Novak Djoković - 38,4 mln dolarów (z tego 25 mln na reklamach) oraz Carlos Alcaraz - 31,4 mln dol (20 mln na reklamach). Poniżej opublikowany właśnie ranking Forbes.

1. Novak Djoković - 38,4 mln dolarów (13,4 mln na korcie, 25 mln z reklam)

2. Carlos Alcaraz - 31,4 mln dolarów (11,4 mln na korcie, 20 mln z reklam(

3. Iga Świątek - 22,4 mln dolarów (8,4 mln na korcie, 14 mln z reklam)

4. Daniił Miedwiediew - 20,1 mln dolarów (7,1 mln na korcie, 13 mln z reklam)

5. Rafael Nadal - 15,5 mln dolarów (1,5 mln na korcie, 14 mln z reklam)

6. Emma Raducanu - 15,3 mln dolarów (0,3 mln na korcie, 15 mln z reklam)

7. Coco Gauff - 15,2 mln dolarów (3,2 mln na korcie, 12 mln z reklam)

8. Casper Ruud - 14,4 mln dolarów (6,4 mln na korcie, 8 mln z reklam)

9. Naomi Osaka - 12,1 mln dolarów (0,1 mln na korcie, 12 mln z reklam)

10. Jessica Pegula - 10,9 mln dolarów (4,9 mln na korcie, 6 mln z reklam)

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej