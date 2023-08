Iga Świątek ma nowego sponsora! W tle Rafael Nadal i sztuczna inteligencja!

US Open DRABINKA LOSOWANIE Z kim gra Iga Świątek? Z kim gra Hurkacz? Relacja na żywo wyniki losowania US Open 2023

Iga Świątek została ambasadorką marki Infosys. Dołączyła do Rafaela Nadala jako globalna ambasadorka tej marki. Infosys to założone w Indiach przedsiębiorstwo z branży IT. Jedna z największych indyjskich firm, z kapitalizacją 35 miliardów dolarów, aktywami 12 mld dol, sprzedażą 10 mld dol. i zyskiem 2 mld dolarów. W tenisie zajmuje się analizowaniem statystyk i danych w oparciu o sztuczną inteligencję.

- Jestem bardzo podekscytowana i z wielką radością ogłaszam, że dołączę do zespołu Infosys jako ambasadorka tej marki. Jest to firma, która - jak wiadomo - działa już w tenisie i dostarcza nam świetnych statystyk i analiz. Dla mnie to wielki krok do przodu. Będę używać sztucznej inteligencji, aby polepszyć swoją grę i stać się lepszą zawodniczką. To będzie z pewnością bardzo przydatne dla mnie i mojego zespołu. Jestem szczęśliwa, że mogłam się z wami tym podzielić. To świetna droga naprzód i dobry sposób, aby stać się lepszą tenisistką - powiedziała Iga Świątek. - Wspólnie będziemy pracować nad wykorzystaniem technologii do ulepszenia mojej gry, ale i nad projektami poza kortem, które pomogą nam pozytywnie wpływać na społeczności potrzebujące wsparcia. Trzymajcie kciuki! - dodała Iga.

To kolejny potężny sponsor Igi Świątek, z którym liderka rankingu nawiązała współpracę w ostatnim czasie. Niedawno związała się kontraktami z producentem samochodów Porsche, marką odzieżową ON Running (zastąpiła Asics) i marką VISA.

