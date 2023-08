Kiedy gra Iga Świątek US Open 2. runda Świątek - Saville O której godzinie gra iga Świątek kolejny mecz

Hurkacz - Huesler RELACJA NA ŻYWO. US Open Hubert Hurkacz - Huesler WYNIK LIVE ONLINE Hurkacz 1. runda US Open na żywo w Internecie dzisiaj

Iga Świątek jest już w 2. rundzie US Open po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Szwedką Rebeccą Peterson. Jednostronny mecz trwał tylko 58 minut. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Australijka Daria Saville. Polka w Nowym Jorku broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. O tenisowy tron ściga się z Aryną Sabalenką. Mecz Iga Świątek - Daria Saville w 2. rundzie US Open zostanie rozegrany w środę 30 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek 2. runda US Open Świątek - Saville O której godzinie gra Iga Świątek

Iga Świątek w 2. rundzie US Open zagra z Australijką Darią Saville znaną wcześniej jako Daria Gawriłowa. Pochodząca z Rosji tenisistka jest... wielką fanką polskiej liderki rankingu. Obywatelstwo i narodowe barwy zmieniła w 2015 r. W Australii wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Długo zmagała się z poważnymi kontuzjami. Teraz znów wznowiła karierę i odbudowuje formę. Z Igą Świątek grała raz, rok temu w Adelajdzie. Polka wygrała 6:3, 6:3. "Uwielbiam tę dziewczynę! Ale mamy liderkę rankingu!" - pisała Daria o Idze w mediach społecznościowych, w których opublikowała nawet pamiątkowe zdjęcie z naszą gwiazdą. - Ona jest wspaniałą osobą. Zawsze, kiedy się mijamy, mówimy sobie „cześć” i widać, że jest naprawdę pozytywnie nastawiona - powiedziała teraz o Australijce Polka.

Iga Świątek w US Open walczy, zmagając się z dużą presją. - W zeszłym roku wygrałam tyle turniejów, że wszyscy spodziewali się, że będę teraz grała cały czas na tym samym poziomie. Ale to jest niemożliwe - powiedziała Iga Świątek w przeprowadzonym w Nowym Jorku wywiadzie z amerykańskim magazynem "Vogue". Polka nie ukrywa, że musi zmagać się ogromna presją. W US Open 2023 broni tytułu i aż 2000 pkt w rankingu. - Z jednej strony, bardzo bym chciała wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, muszę też pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia. Dlatego chciałabym robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek - Daria Saville O której godzinie gra Iga Świątek w 2. rundzie US Open

Iga Świątek właśnie rozpoczęła 74. tydzień panowania w rankingu WTA. W US Open 2023 broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu WTA. Żeby pozostać liderką musi dojść dalej niż Aryna Sabalenka, która walkę w Nowym Jorku zacznie dzień później. - Na pewno trochę trudniej jest grać z myślą, że bronisz tytułu, ale muszę się po prostu skupić na graniu i robieniu tego, co kocham. Staram się nie myśleć o tym, co mówią media i o wszystkich ludziach wokół, którzy mają wiele oczekiwań. Dlatego skupiam się głównie na tym, co chcę robić na korcie. Pozwala mi to osiągać lepsze wyniki – stwierdziła Iga Świątek w rozmowie z "Vogue"

Iga Świątek KIEDY gra kolejny mecz 2. runda US Open O której Iga Świątek następny mecz

Iga Świątek w 2. rundzie US Open 2023 zagra z Australijką Darią Saville, a to spotkanie zostanie rozegrane w środę 30 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Saville. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Daria Saville znana wcześniej jako Daria Garwiłowa, to wielka fanka Igi Świątek. W mediach społecznościowych wielokrotnie podkreślała, jak bardzo lubi i podziwia Polkę. A Iga teraz też mówiła o niej z dużą sympatią pic.twitter.com/U7DUkIWbEQ— Michał Chojecki (@chechaouen) August 29, 2023