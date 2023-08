Martina Navratilova uderza w Igę Świątek: Zaciśnij zęby albo się wycofaj!

Iga Świątek przygotowuje się do obrony tytułu mistrzyni US Open. Polka pierwszy mecz zagra w poniedziałek, a jej rywalką będzie Szwedka Rebecca Peterson. Forma liderki rankingu WTA to spora zagadka, bo ostatnio była przemęczona, o czym otwarcie mówiła. W turniejach w Montrealu i Cincinnati rozegrała w sumie 8 meczów w ciągu 11 dni. - Z mojej perspektywy powiedziałabym, że mam pusty bak. Szczerze mówiąc, nie zamierzam nawet bardzo rozpamiętywać porażki, ponieważ cieszę się, że będę miała teraz wolne - powiedziała Polka po porażce z Coco Gauff w półfinale turnieju w Cincinnati.

Te słowa Igi Świątek nie spodobały się Martinie Navratilovej. Potężna dawka meczów, które ma za sobą mistrzyni US Open (w tym sezonie już 62!), nie jest dla legendy tenisa żadnym powodem do narzekań. - Zazwyczaj grałam w dwóch lub trzech turniejach pomiędzy Wimbledonem a US Open – powiedziała Navratilova, cytowana przez serwis inews.co.uk. - Często byłam zmęczona po US Open, ale nie przed US Open. Rozumiem presję wywieraną na zawodnikach. Iga, będąc Polką, musiała grać w Warszawie. Normalnie, gdyby nie była Polką, nigdy by nie zagrała w tym turnieju i miałaby dodatkowe kilka tygodni odpoczynku, więc może dlatego jest zmęczona. Ale mimo to powiem jej tak: Zaciśnij zęby i weź się w garść! Zbliża się wrzesień, nie grałaś zbyt wielu turniejów, a to jest US Open. Dlatego jeśli nie czujesz się na siłach, jeśli jesteś tak zmęczona psychicznie, nie graj! Weź wolne i skoncentruj się na turnieju kończącym sezon. Po prostu jedź na wakacje. Zmuś się do wzięcia urlopu! Albo po prostu weź się w garść i powiedz sobie: „OK, wszystko jest w porządku. To tylko dwa tygodnie, to siedem meczów, dosłownie muszę ciężko pracować przez może 20 godzin przez następne dwa tygodnie". Spójrz na to z odpowiedniej perspektywy, zdejmij z siebie presję i powiedz sobie: "OK, po prostu dam z siebie wszystko, kiedy będę grała" - stwierdziła Navratilova.

Legenda tenisa uważa, że Iga Świątek nie powinna głośno mówić o swoim zmęczeniu. - Po prostu to przemilczasz i mówisz sobie: "No dobrze, grajmy dalej, tego pragnęłaś przez całe życie i oto jesteś w tym miejscu". Nie mam dla takiej postawy zbyt wiele współczucia, kiedy myślę o tym, przez co my przechodziłyśmy. Po prostu trzeba dalej robić swoje - dodała Navratilova.

