Iga Świątek i Carlos Alcaraz szaleli razem w Nowym Jorku! WIDEO to hit internetu!

Iga Świątek i Carlos Alcaraz stworzyli parę w czasie pokazowej imprezy Arthur Ashe Kids’ Day (Dzień Dzieciaków na Arthur Ashe). Na głównej arenie US Open tenisowe gwiazdy zabawiały publiczność, uczestnicząc w różnych grach. Polska mistrzyni i hiszpański mistrz Szlema w Nowym Jorku zagrali w tenisową odmianę siatkonogi. Na korcie rozegrali krótki mecz, popisując się zdolnościami piłkarskimi. Na koniec była szalona radość po wygranej wymianie, która była bardzo efektowna. Poniżej wspólne popisy Igi Świątek i Carlosa Alcaraza.

Iga Świątek pierwszy mecz w US Open 2023 rozegra w poniedziałek o godzinie 18 polskiego czasu. Na Arthur Ashe jej rywalką będzie Szwedka Rebecca Peterson i będzie to pierwszy mecz w tej edycji nowojorskiego turnieju na głównej arenie. - Z jednej strony, chciałabym wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia. Dlatego będę się starała robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - powiedziała Iga Świątek. - Trzeba pamiętać, że to zupełnie inny rozdział, ta świadomość zawsze pomaga. Chcę też po prostu wyciągnąć wnioski z zeszłego roku. Wiele się nauczyłem podczas tamtego US Open. To był prawdopodobnie najważniejszy turniej, jeśli chodzi o moją wiarę w siebie i postępy na twardych kortach - dodała Iga.

We know @iga_swiatek and @carlosalcaraz can play tennis.But these soccer skills are 🔥 pic.twitter.com/LXTwqKMTSg— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2023

.@iga_swiatek and Carlos Alcaraz during Kids Day in New York pic.twitter.com/Lyhzv6bfWh— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 26, 2023

