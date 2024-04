Iga Świątek – Elise Mertens Transmisja TV WTA Stuttgart Gdzie oglądać mecz Świątek - Mertens STREAM ONLINE LIVE 18.04.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek – Elise Mertens Transmisja TV WTA Stuttgart Gdzie oglądać mecz Świątek - Mertens STREAM ONLINE LIVE 18.04.2024

Iga Świątek przystępuje do startu w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie po krótkiej przerwie od cyklu WTA. Po porażce w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Miami liderka rankingu chwilę odpoczywała, a później przystąpiła do meczów reprezentacyjnych w Billie Jean King Cup, w których poprowadziła Polskę do zwycięstwa nad Szwajcarią, wygrywając z Simoną Waltert i Celine Naef. Teraz jednak przyszedł czas na powrót do najważniejszego cyklu w kobiecym tenisie, a przy tym zmianę nawierzchni.

Iga Świątek w TV dzisiaj 18.04 na jakim kanale? Mecz Igi Świątek gdzie obejrzeć?

Start w Stuttgarcie z pewnością będzie dla Polki wyjątkowy – wygrała ona tutaj już dwa turnieje z rzędu w (w 2022 i 2023 roku) i przystępuje do kolejnej obrony tytułu. Co więcej, jest to pierwszy turniej w tym sezonie na nawierzchni ziemnej, która nie dość, że jest jej ulubioną, to jeszcze przygotowania do gry na niej są niezwykle ważne w tym roku – latem odbędą się na takiej przecież igrzyska olimpijskie.

Co ciekawe, choć obie te zawodniczki znajdują się w czołówce tenisa od kilku lat, to jeszcze do tej pory ze sobą nie grały! Mertens w swoim dorobku może pochwalić się dwoma tytułami na mączce – oba zdobyła w 2018 i były to turnieje WTA 250 w Lugano (gdzie w finale pokonała Arynę Sabalenkę) i Rabacie. Łącznie ma na koncie 8 tytułów, wszystkie rangi 250, a ostatnie zdobyła w 2023 roku w Monastyrze. Belgijka zdecydowanie lepiej radzi sobie w deblu – w tym roku w parze z Su-wei Hsieh wygrała już Australian Open i Indian Wells!

Świątek – Mertens STREAM ONLINE LIVE Mecz Świątek dzisiaj 18.04 GDZIE OGLĄDAĆ?

Iga Świątek i Elise Mertens zagrają w 2. rundzie turnieju WTA 500 w Stuttgarcie w czwartek, 18 kwietnia. Start meczu nie przed godziną 17:00 (trzeci mecz od godziny 12:30 na korcie centralnym). TRANSMISJA TV z meczu Świątek – Mertens dostępna będzie na Canal+ Sport 2. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu Świątek – Mertens także na sport.se.pl, bądźcie z nami!