i Autor: AP Iga Świątek - Ena Shibahara RELACJA NA ŻYWO Wynik meczu 2. runda US Open

US Open 2024

Iga Świątek - Ena Shibahara RELACJA NA ŻYWO Wynik meczu 2. runda US Open

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Japonką Eną Shibaharą w 2. rundzie US Open 2024. Polska liderka rankingu rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zaskakująco nerwowego i nierównego meczu. Oby w spotkaniu z zajmującą dopiero 217. miejsce Shibaharą zaprezentowała się dużo lepiej. To pierwszy mecz naszej gwiazdy z tą rywalką w singlu, ale panie walczyły już w deblu i górą była wtedy Azjatka. Poniżej nasza relacja na żywo i wynik meczu Świątek - Shibahara dzisiaj w 2. rundzie US Open 2024.