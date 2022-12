Iga Świątek - Garcia O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Dubaj 19.12 KIEDY gra Iga Świątek mecz w Dubaju 19 grudnia 2022 poniedziałek

Iga Świątek kontra Caroline Garcia - już pierwszy mecz Polki po zimowej przerwie będzie z rywalką z najwyższej półki. Iga Świątek zaczyna dziś walkę w Dubaju. To World Tennis League czyli Światowa Liga Tenisa. Francuzka Caroline Garcia zajmuje 4. miejsce w rankingu. Drugą połowę poprzedniego sezonu miała bardzo udaną, a na koniec wygrała WTA Finals w Teksasie.

Iga Świątek - Garcia O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Dubaj poniedziałek 19 grudnia 2022

Iga Świątek i Caroline Garcia w poprzednim sezonie grały ze sobą dwa razy. Francuzka jest jedną z nielicznych tenisistek, które pokonały polską dominatorkę w 2022 r. Iga Świątek na koniec sezonu pokonała Caroline Garcie 6:3, 6:2 w WTA Finals, rewanżując się Francuzcę za porażkę z końcówki lipca w Warszawie, gdzie przegrała na mączce 1:6, 6:1, 4:6. - To niesamowite jak Iga ślizga się na korcie. Masz wrażenie, że kryje nie jeden kort ale dwa! - zachwycała się Caroline Garcia grą Igi Świątek. - U kobiet takie świetne poruszanie się po korcie jest bardzo rzadkie. Nawet u mężczyzn mało kto tak robi - dodała Francuzka, której najważniejsze atuty to potężny serwis i znakomity agresywny return. Garcia wchodzi głęboko w kort, atakując serwisy rywalek. Jest też znakomitą deblistką, więc świetnie czuje się przy siatce.

Iga Świątek - Garcia KIEDY gra Iga Świątek Dubaj O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj w Dubaju 19.12

Iga Świątek w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w Dubaju zagra z wielkimi gwiazdami. To drużynowe rozgrywki, w których wystąpią zarówno kobiety jak i mężczyźni, m.in. Novak Djoković. Polkę czekają pojedynki z Caroline Garcią, Anet Kontaveit i Aryną Sabalenką, więc z bardzo wymagającymi rywalkami. Skąd decyzja o wzięciu udziału w tych zawodach? - Patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy. Trener uznał, że jak najbardziej ma to sens jeśli chodzi o szkolenie i to, żebym zagrała kilka takich meczów sprawdzianów przed sezonem - wyjaśniła Iga Świątek. - Zgodziliśmy się na to wspólnie, a mi podoba się też system rozgrywek i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę. Myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre jeżeli chodzi o urozmaicanie trochę tenisa i pokazanie go z innej strony - dodała Iga Świątek.

KIEDY gra Iga Świątek Dubaj O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj w Dubaju 19.12.2022 poniedziałek

Mecz Iga Świątek - Caroline Garcie w World Tennis League w Dubaju zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia 2022. Początek meczu Świątek - Garcia ok. godziny 16.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15). Transmisja na antenie Canal+ Sport.

Iga Świątek odpadła z WTA Finals, ale to był i tak świetny sezon. Lepszy niż Roberta Lewandowskiego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mundial przeszedł do historii, a z nim - wszystkie jego absurdy.

Posłuchaj o wpadkach, których nie pokazali w tv!