Iga Świątek - Graczewa TV Transmisja NA ŻYWO WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Świątek - Graczewa STREAM ONLINE LIVE 3.10.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie , a jej rywalką będzie Warwara Graczewa. Pochodząca z Rosji i do niedawna reprezentująca ten kraj tenisistka zajmuje 47. miejsce w rankingu WTA. Iga Świątek po raz pierwszy zagra z Graczewą w seniorskim tourze. - Grałyśmy ze sobą jako juniorki i znamy się już od dłuższego czasu, ale muszę się przygotować do tego meczu taktycznie, bo na poziomie WTA nigdy ze sobą nie grałyśmy. To solidna i waleczna zawodniczka, więc będę musiała uważać do samego końca. Zobaczymy co się wydarzy - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek występ w Pekinie zaczęła od zwycięstwa 6:4, 6:3 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (nr 55 WTA). Reprezentująca Francję Warwara Graczewa dzień wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:1 Rosjankę Anastazję Potapową. Iga Świątek w meczu z Sorribes Tormo imponowała zwłaszcza odważnymi akcjami przy siatce (aż 15 z 17 nich było skutecznych), których do tej pory w jej grze było dużo mniej. - Na pewno czułam się dzisiaj naprawdę pewnie i komfortowo przy siatce, ponieważ dużo ostatnio trenowałam takie akcje. Jestem bardzo dumna ze swojej gry, technicznie moje woleje zmieniły się - komentowała Iga. - Moim głównym celem teraz jest rozwój po względem techniki i taktyki. Zdałem sobie sprawę, ile pracy muszę wykonać w okresie przygotowawczym przed kolejnym sezonem, bo jest wiele rzeczy, które chcę poprawić. Mój trener ma dobry plan. W pewnym sensie zaczęliśmy już to robić - zdradziła Świątek, która ostatnio dużo trenowała, najpierw w Warszawie a potem w Tokio.

Jeżeli Iga Świątek pokona Warwarę Graczewą, to w kolejnej rundzie zagra z Magdą Linette. Byłby to pierwszy oficjalny mecz dwóch najlepszych Polek. Świątek w Pekinie gra po raz pierwszy. Wiceliderka rankingu w stolicy Chin walczy po kiepskim występie w Tokio. Polka odpadła tam już w ćwierćfinale, popełniając aż 50 niewymuszonych błędów w przegranym 2:6, 6:2, 4:6 meczu z Rosjanką Weroniką Kudermietową, późniejszą zwyciężczynią turnieju. - Czułam się nieco zardzewiała w Tokio, ale, po trzech tygodniach bez grania w turniejach możesz się tak trochę czuć - tłumaczyła wyraźnie gorszą dyspozycję Iga Świątek, podkreślając, że teraz skupia się głównie na treningach i rozwoju jej tenisa.

Mecz Iga Świątek - Warwara Graczewa w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany we wtorek 3 października. Początek meczu Świątek - Graczewa po godzinie 10.30 polskiego czasu (nie wcześniej). Transmisja TV z meczu Świątek - Graczewa w turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

