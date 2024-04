Iga Świątek - Haddad Maia Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz WTA Madryt

i Autor: AP Iga Świątek - Haddad Maia Transmisja TV WTA Madryt Gdzie oglądać mecz Świątek - Haddad Maia STREAM ONLINE LIVE 30.04.2024

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Betriz Haddad Maią. Panie powalczą w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie. To czwarty mecz Świątek - Haddad Maia, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla liderki rankingu. Polka awans do finału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Liderka rankingu nie ma dużo czasu na odpoczynek, ale w dwóch ostatnich spotkaniach spędziła mało czasu na korcie, więc zaoszczędziła dużo sił. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek - Haddad Maia STREAM ONLINE LIVE 30.04.2024