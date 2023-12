Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO World Tennis League Abu Zabi Świątek Hurkacz WYNIK Relacja live online

Hawks - Falcons

Zespół Hawks: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Caroline Garcia, Casper Ruud

Zespół Falcons: Jelena Rybakina, Taylor Fritz, Sorana Cirstea, Sumit Nagal

Na żywo Hawks - Falcons Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hawks - Falcons w Światowej Lidze Tenisa w Abu Zabi. W zespole Hawks powalczą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Początek spotkania o godzinie 12 polskiego czasu

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zaczynają walkę w Światowej Lidze Tenisa w Abu Zabi. Polacy grają z jednym zespole z Francuzką Caroline Garcią i Norwegiem Casperem Ruudem. W ciągu kolejnych trzech dni cztery drużyny walczyć będą systemem każdy z każdym, a na koniec w Wigilię dwa najlepsze teamy zmierzą się w finale. Rywalizacja między zespołami składać się będzie z pięciu meczów - dwóch singli, dwóch debli i miksta. Każdy mecz to jeden set, a w gemach nie będzie gry na przewagi (przy 40-40 jest decydujący punkt). Przy serwisie nie ma netów. Przepisy są tak zwariowane, że rywalizację należy traktować jako dobrą zabawę. Iga i Hubi nie ukrywają jednak, że dla nich to cenne przetarcie przed nowym sezonem i okazja, żeby jeszcze lepiej się zgrać. Zaraz potem wystąpią razem, już w barwach reprezentacji Polski, w United Cup, pierwszym oficjalnym turnieju w sezonie (od 30 grudnia). - Te mecze pokazowe na pewno dużo nam dadzą. Grałam już rok temu z Hubertem, więc to nie jest tak, że musimy dużo zmieniać, bo myślę, że jesteśmy dość zgrani na korcie, pod względem tenisowym i pozasportowym bardzo dobrze się dogadujemy. Myślę, że to fajna przygoda - powiedziała Iga w rozmowie z "Super Expressem".

- W naszej drużynie są też Caroline Garcia i Casper Ruud. Pozostałe trzy zespoły także są świetnie obsadzone, więc rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie - stwierdził Hurkacz. - Każdy wspólny występ z Igą jest cenny, zwłaszcza teraz, gdy przygotowujemy się do igrzysk w Paryżu. W trakcie sezonu rzadko mamy okazję występować razem w mikście, więc takie wydarzenia, jak turniej pokazowy w Abu Zabi, dają nam możliwość zgrania się - dodał Hubert.

Iga Świąrek trenuje w Abu Zabi już ponad tydzień. Niedawno dołączył do niej Hubert Hurkacz. W innych zespołach powalczą takie gwiazdy jak m.in. Aryna Sabalenka, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas czy Jelena Rybakina, z którą Iga zagra pewnie już dzisiaj. Wszystko ku uciesze turystów, którzy spędzają świąteczne urlopy w Emiratach Arabskich.

- To jest powtórka drogi, którą Iga wybrała w poprzednim roku, więc widocznie to wszystko się sprawdziło, również sportowo - mówił "SE" Marek Furjan, komentator tenisa. - Pewnie taki udział w pokazówce wart jest finansowo tyle ile finał wielkoszlemowy. Trzeba mieć świadomość, że to jest jej praca i z lukratywnych ofert ma prawo skorzystać.