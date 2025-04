Rosjanie znów wzięli na celownik Igę Świątek! Wytykają jej to przed meczem ze Sznajder

Kim jest Diana Sznajder? Rywalka Igi Świątek ma niemieckie korzenie, to rewelacja poprzedniego sezonu!

Iga Świątek po zwycięstwach z Alexandrą Ealą i Lindą Noskovą jest już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. W poniedziałek, 28 kwietnia, zagra o ćwierćfinał z Dianą Sznajder. Rosjanka jest obecnie 13. tenisistką świata i gra w stolicy Hiszpanii z tym numerem. Murowaną faworytką jest jednak Polka, która po początkowych kłopotach z Ealą jakby wracała na tory, dzięki którym uważana jest za "królową mączki". Nawet Rosjanie temu nie przeczą, choć zwracają uwagę na słabszą formę Świątek w tym roku.

"W 1/8 finału Diana zmierzy się z przeciwniczką o zupełnie innym poziomie. Pokonanie Igi Świątek na kortach ziemnych to nie zadanie na jedną, lecz na dwie lub trzy gwiazdki" - zapowiada rosyjski portal Championat, przedstawiając znakomite statystyki wiceliderki rankingu WTA na mączce. Przez ostatni rok przegrała na tej nawierzchni tylko dwa mecze - w półfinale igrzysk olimpijskich i ostatnio w Stuttgarcie, co pozwala im wierzyć w sukces Sznajder.

"Ale są też inne statystyki, które pozwalają spojrzeć na obecną formę Świątek z innej perspektywy. Przypadek czy nie, po skandalu w drugiej połowie 2024 roku Iga, ukarana miesięcznym zawieszeniem za trimetazydynę w teście dopingowym, nie tylko nie zdobyła ani jednego tytułu, ale nawet nie dotarła do finału. Ubiegłoroczne zwycięstwo w Roland Garros jest ostatnim wielkim osiągnięciem w karierze Polki" - Rosjanie wrócili ponownie do afery dopingowej polskiej tenisistki z zeszłego roku.

Kim jest Diana Sznajder? Rywalka Igi Świątek ma niemieckie korzenie, to rewelacja poprzedniego sezonu!

Świątek paskudnie atakowana w Rosji

Przypomnijmy, że po marcowej porażce Świątek z Mirrą Andriejewą w Indian Wells w rosyjskich mediach paskudnie wytykano właśnie ten wątek. "Iga Świątek, której dominacja w 2022 roku nie miałaby miejsca, gdyby nie znaczny postęp w aspekcie fizycznym (choć po historii dopingowej pojawiają się wątpliwości, czy ten postęp został osiągnięty legalnymi środkami)" - pisano wtedy w serwisie sport.ru.

Co ciekawe, Andriejewa i Sznajder to dobre koleżanki. Wspólnie grają debla, stworzyły parę nawet w Madrycie, a najbliższa rywalka Świątek przyznała, że podpyta rodaczkę o sposób na Polkę. - No cóż, oczywiście zapytam Mirrę o radę, sama też coś obejrzę. Dinara coś obejrzy i omówimy jakąś strategię razem - mówiła rosyjska tenisistka przed meczem. Jej trenerką od niedawna jest słynna Dinara Safina.