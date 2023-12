Iga Świątek Hurkacz Transmisja TV Gdzie oglądać tenis w Abu Zabi World Tennis League Świątek Hurkacz STREAM ONLINE LIVE 21.12.2023

Iga Świątek zdobyła się na niezwykłe wyznanie. To zdarza się niezwykle rzadko, sama zajmuje się bardzo żmudną pracą

Iga Świątek i Hubert Hurkacz już dzisiaj zagrają pierwszy mecz w Światowej Lidze Tenisa w Abu Zabi, gdzie przygotowują się do nowego sezonu. Polacy wystąpią w zespole Jastrzębi, razem z Caroline Garcią i Casperem Ruudem. Cztery drużyny zagrają systemem każdy z każdym. Na koniec dwie najlepsze powalczą w Wigilię czyli 24 grudnia w finale. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wczoraj zachwycili kibiców wspólnym zdjęciem. Dziś połączą siły na korcie, ale tym razem nie stworzą pary mikstowej. Prawdziwym hitem ma być pojedynek Świątek - Rybakina.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w pokazowych rozgrywkach w Abu Zabi mają okazję razem potrenować i jeszcze lepiej zgrać się przed United Cup i oczywiście igrzyskami w Paryżu. W obu tych imprezach stworzą parę mikstową. - Te mecze pokazowe i na United Cup na pewno dużo nam dadzą. Jednak grałam już rok temu z Hubertem, więc to nie jest tak, że musimy dużo zmieniać, bo oboje super gramy w tenisa i myślę, że jesteśmy dość zgrani na korcie, pod względem tenisowym i pozasportowym bardzo dobrze się dogadujemy. Myślę, że to fajna przygoda i dobra okazja, żeby powalczyć razem na igrzyskach - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Caroline Garcia i Casper Ruud są w zespole Jastrzębi. Na początek powalczą z drużyną Sokołów, w której wystąpią Jelena Rybakina, Leylah Fernandez, Taylor Fritz i Sumit Nagal. Każdy mecz będzie się składał z dwóch singli, dwóch debli oraz miksta. Decyzje dotyczące konkretnego składu w danym meczu podejmować będą kapitanowie drużyn w porozumieniu z zawodnikami. Zasady są zwariowane. Każde spotkanie to jeden set, brak walki na przewagi, nie ma też netów.

Iga Świątek już rok temu zagrała w tej pokazówce, w której walczą największe tenisowe gwiazdy. To połączone z występami gwiazd estrady rozgrywki drużynowe. Grają w nich zarówno kobiety jak i mężczyźni. Teraz z zaproszenia skorzystał również Hubert Hurkacz. W pokazowym turnieju w Abu Zabi w innych zespołach powalczą m.in. Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Daniił Miedwiediew czy Stefanos Tsitsipas. Wszystko ku uciesze spędzających tam urlopy turystów. Polskie gwiazdy w Abu Zabi zarobią oczywiście duże pieniądze.

- To jest powtórka drogi, którą Iga wybrała w poprzednim roku, więc widocznie to wszystko się sprawdziło, również sportowo - mówił w naszym programie Super Tenis Marek Furjan, komentator tenisa. - Pewnie taki udział w pokazówce wart jest finansowo tyle ile finał wielkoszlemowy. Trzeba mieć świadomość, że to jest jej praca i z lukratywnych ofert ma prawo skorzystać.

World Tennis League 2023 TERMINARZ meczów z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza

Transmisja TV z rozgrywek Światowej Ligi Tenisa w Abu Zabi na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE. Poniżej program meczów w WTL 2023.

21 grudnia, 12:00 polskiego czasu

Hawks (Świątek, Hurkacz, Garcia, Ruud) kontra Falcons (Rybakina, Cirstea, Fritz, Nagal)

22 grudnia, 15:00 polskiego czasu

Hawks kontra Eagles (Miedwiediew, Rublow, Andriejewa, Kenin)

23 grudnia, 15:00 polskiego czasu

Hawks kontra Kites (Tsitsipas, Sabalenka, Badosa, Dimitrow)