Iga Świątek i inni tenisiści będą musieli uważać? Wimbledon może stać się celem ataku

Wimbledon cieszy się ogromną popularnością i przyciąga uwagę fanów z całego świata. Tak jak Australian Open, US Open i Roland Garros jest to turniej wielkoszlemowy, jednak przez wielu to właśnie turniej w Londynie jest stawiany ponad pozostałą trójkę, choćby przez swoją historię – jest to najstarszy turniej tenisowy świata. W zeszłym roku jednak tenisiści oraz tenisistki z całego świata (choć nie do końca, ale o tym za chwilę) nie mogli w pełni cieszyć się rywalizacją, bowiem nie przyznawano żadnych punktów do rankingu ATP oraz WTA. Organizacje te postanowiły ukarać organizatorów turnieju za to, że te nie dopuściły do rywalizacji zawodników z Rosji i Białorusi, choć wielu kibiców uznawało taką decyzję za słuszną. Wimbledon ugiął się i w tym roku zobaczymy już tenisistów ze wspomnianych krajów, mimo że Rosja wciąż (przy wsparciu Białorusi) prowadzi zbrodniczą wojnę w Ukrainie. Wimbledon być może jednak nie uchronić się od problemów, jednak tym razem całkowicie odmiennych.

Aktywiści chcą zakłócić Wimbledon. Organizatorzy reagują

Jak donosi brytyjski „The Sun”, aktywiści z grupy „Just Stop Oil” planują zakłócić Wimbledon. Wspomniana grupa chce swoimi działaniami wymusić na brytyjskim rządzie zaprzestania wydawania kolejnych licencji na projekty, które wymagają używania paliw kopalnych (ropy, węgla czy gazu). Wiele kontrowersji budzi jednak sposób działania grupy, która często decyduje się na akty wandalizmu – takie jak choćby wylanie zupy pomidorowej na obraz Van Gogha (obraz na szczęście był za ochronną szybą). Nie omijają także celów sportowych.

Aktywistom z grupy „Just Stop Oli” udało się dostać na zawody snookerowe i jeden z nich wskoczył na stół i rozrzucił wokół siebie pomarańczowy proszek (pomarańczowy to barwy organizacji). Teraz natomiast, zdaniem „The Sun”, aktywiści mieli na cel wziąć Wimbledon i zamierzają przykleić się do siatki, stołka sędziowskiego lub nawet samej nawierzchni kortu centralnego.

Czy Iga Świątek i reszta tenisistów z całego świata mają się czego obawiać? Grupa do tej pory w żaden sposób nie atakowała ludzi i to się raczej nie zmieniło, jednakże zniszczenie nawierzchni kortu centralnego mogłoby spowodować spore problemy w organizacji turnieju. Tym samym władze Wimbledonu już szukają sposobów, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem na swoją infrastrukturę.