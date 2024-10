Iga Świątek i jej rywalki zderzą się z arabską kulturą? Przed imprezą w Rijadzie dostały wytyczne

Znamy najnowszy ranking WTA. Już wiadomo, co musi zrobić Iga Świątek, by wyprzedzić Arynę Sabalenkę, wszystko jasne

Wytyczne dla Igi Świątek i reszty tenisistek przed WTA Finals

Kibice po raz ostatni mogli podziwiać Igę Świątek na początku września w ćwierćfinale US Open, ale ta dłużąca się przerwa dobiega końca. Była liderka rankingu WTA powalczy o odzyskanie tronu w WTA Finals, choć o to będzie trudno, bo do Aryny Sabalenki traci ponad 1000 punktów. Dwie najlepsze tenisistki świata na pewno nie trafią do tej samej grupy, a najwcześniej mogą spotkać się w półfinale. Wcześniejsze rywalki poznają dopiero podczas ceremonii losowania, która co roku jest okazją, aby tenisistki spędziły ze sobą czas przed wyjściem na kort. W tym roku po raz pierwszy zagrają w Turnieju Mistrzyń w Arabii Saudyjskiej. Rijad będzie gościł WTA Finals w latach 2024-2026 i przed inauguracyjną imprezą nie brakuje znaków zapytania.

Tak Iga Świątek po długiej przerwie traktuje turniej WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Ta decyzja mówi wszystko

Jeden z nich dotyczy choćby kwestii różnic kulturowych. W arabskim kraju panują ściśle określone zasady, m.in. co do ubioru kobiet, przez co kibice zastanawiają się nawet, jak będzie wyglądała oficjalna ceremonia losowania. W poprzednich latach tenisistki wielokrotnie zachwycały swoimi kreacjami i niewykluczone, że w tym roku również tak będzie, choć - jak udało nam się ustalić - WTA przekazało im konkretne wytyczne przed turniejem.

Przedstawiciele światowej federacji mieli przekazać tenisistkom kilka porad dotyczących ubioru i zasad panujących w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście nie wprowadzili obowiązku noszenia tradycyjnego arabskiego stroju lub nakrycia głowy, ale zasugerowali skromny, stonowany ubiór z zachowaniem szacunku do lokalnych zasad. Dotyczy to pozasportowej aktywności, bo podczas niej tenisistki i ich sztaby obowiązują zasady jak na każdym innym turnieju WTA. Już podczas losowania będziemy mogli zobaczyć, czy zawodniczki poważnie podeszły do sugestii władz.