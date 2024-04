Iga Świątek - Jelena Rybakina Kiedy półfinał? WTA Stuttgart o której Świątek - Rybakina kiedy półfinał Świątek - Rybakina

Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek to prawdziwa specjalistka gry na mączce, co potwierdziła już w pierwszym meczu. Elise Mertens postawiła jej naprawdę trudne warunki, ale musiała uznać wyższość liderki rankingu WTA, która w hali w Stuttgarcie wygrała dziewiąty mecz z rzędu. Ambicja raszynianki nie pozwoliła jej na radość z awansu do ćwierćfinału, Świątek w meczu półfinałowym pokonała Emme Raducanu.

WTA Stuttgart: kiedy półfinał Igi Świątek? Świątek - Rybakina O KTÓREJ

Świątek nie miała łatwej przeprawy w meczu ćwierćfinałowym w Stuttgarcie. Raducanu postawiła twarde warunki Polce. W pierwszym secie obie tenisistki już na samym początku przegrały swoje podanie, jednak później rywalizacja była bardzo wyrównana i Brytyjka kilkukrotnie pokazała Polce, że nie może jej lekceważyć. Ostatecznie to liderka światowego rankingu triumfowała w pierwszej odsłonie.

Świątek drugą partię rozpoczęła rewelacyjnie. Polka już przy pierwszym podaniu rywalki ją przełamała. Raducanu nie zdołała odwrócić losów spotkania i tym samym Świątek zameldowała się w półfinale turnieju w Stuttgarcie.

🇵🇱 IGA ŚWIĄTEK W PÓŁFINALE! Polka pokonała Emmę Raducanu 7:6(2), 6:3. O finał WTA 500 w Stuttgarcie zagra z Eleną Rybakiną w sobotę nie przed godz. 14:00. #czasnatenis🇬🇧 IGA ŚWIĄTEK IN THE SF! She beats Emma Raducanu 7:6(2), 6:3. For the final of #PorscheTennis she will play… pic.twitter.com/zlxUxyNWt4— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 19, 2024

Kiedy półfinał Świątek - Rybakina WTA Stuttgart o której godzinie Świątek - Rybakina

W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną, która pokonała Jasmine Paolini. Walka o finał pomiędzy Świątek a Rybakiną odbędzie się w sobotę, lecz tenisistki nie wyjdą na kort szybciej niż o godzinie 14:00.