Iga Świątek - Jessica Pegula Relacja NA ŻYWO i wynik meczu Polka walczy w US Open

Na żywo Iga Świątek - Jessica Pegula 0:4 Gem Pegula. Iga wciąż bezradna i nieskuteczna. Amerykanka w grze na przewagi szybko wyjaśniła sytuację dwiema świetnymi akcjami 40-40 Teraz minimalnie przestrzeliła Pegula 30-40 Iga celowała w boczną linię, ale minimalnie przestrzeliła 30-30 Iga uderzyła w taśmę i piłka wyszła na aut 30-15 Amerykanka mocno uderzyła w otwarty kort 30-0 A teraz Pegula uderzyła w siatkę 15-0 Niecelny forhend Amerykanki 0:3 Gem Pegula PRZEŁAMANIE. Iga słabo serwuje, nie trafia pierwszym podaniem. Na dodatek znów na koniec gema popełniła podwójny błąd serwisowy 30-40 Pegula pod presją zagrała za końcową linię 15-40 I znów mocny return Peguli po drugim podaniu Świątek. Są breakpointy 15-30 Znakomity return Peguli 15-15 Niecelny return Amerykanki. Iga wciąż bardzo rzadko trafia pierwszym podaniem 0-15 Iga zagrała w siatkę po agresywnymi returnie Jess 0:2 Gem Pegula. Amerykanka po grze na przewagi obroniła podanie, powiększając przewagę. Jak na razie Pegula nieco solidniejsza w szybkich wymianach. Polka popełnia więcej błędów Kolejna równowaga. Dobry atak przy siatce Polki 40-40 Kolejna bardzo szybka wymiana. Teraz błąd Peguli, autowy bekhend 30-40 Iga znów popełniła błąd na koniec szybkiej wymiany 30-30 Polka zagrała w siatkę 30-15 Kolejna szybka i dłuższa wymiana. Lepiej wytrzymała ją Pegula, Świątek uderzyła za końcową linię 30-0 A teraz Amerykanka minimalnie przestrzeliła z forhendu, polując na boczną linię 15-0 Szybka wymiana. Na koniec Pegula uderzyła mocno w siatkę 0:1 Gem Pegula PRZEŁAMANIE. Źle Iga zaczęła ten mecz. Na koniec przy breakpoincie popełniła podwójny błąd serwisowy 30-40 Iga wyrzuciła za końcową linię i broni już breakpointa. Nerwowy początek 30-30 Iga pod presją zagrała daleko w aut 30-15 Return Peguli w siatkę. Iga nie trafiła jeszcze ani razu pierwszym serwisem 15-15 Dłuższa wymiana zakończona forhendowym błędem Polki 15-0 Amerykanka zaczyna od błędu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Obie panie doszły do ćwierćfinału bez straty seta Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Jessica Pegula właśnie pojawiły się na korcie Za Igą Świątek już 100 meczów w turniejach Wielkiego Szlema. Bilans Polki to 83-17. Jak zacznie drugą setkę? 83-17 🙌@iga_swiatek’s Grand Slam record is remarkable 👏#USOpen pic.twitter.com/BVDAq3mmFn — wta (@WTA) September 3, 2024 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w półfinale US Open. Początek meczu o godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek

Iga Świątek gra z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open 2024, do którego awansowała po zwycięstwie nad Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Polka poprawiła już wynik sprzed roku, bo w poprzedniej edycji nowojorskiego Szlema odpadła w 4. rundzie. Apetyty i ambicje Igi Świątek są jednak oczywiście dużo większe. Liderka rankingu WTA dwa lata temu wygrała US Open i teraz też wyraźnie się rozkręca w tym wymagającym turnieju rozgrywanym w trudnych dla naszej gwiazdy warunkach. W półfinale US Open na lepszą z pary Świątek - Pegula czeka już Czeszka Karolina Muchova, która pokonała 6:1, 6:4 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

Świątek - Pegula Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu US Open

Jessica Pegula (nr 6 WTA) potwierdziła bardzo wysoką formę, pokonując w boju o ćwierćfinał 6:4, 6:2 Rosjankę Dianę Schnaider. Amerykanka w tym sezonie miała spore problemy zdrowotne, ale te już za nią i teraz prezentuje się znakomicie. Przed US Open wygrała turnieju WTA w Toronto, a w Cincinnati doszła do finału, w którym uległa (3:6, 5:7) Arynie Sabalence. Świątek i Pegula grały ze sobą już dziewięć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Polki. Ostatnio górą była Iga, która rozbiła Jess 6:1, 6:0 w finale WTA Finals 2023. W poprzednim sezonie Świątek dwa razy uległa Peguli na szybkich kortach twardych - 2:6, 2:6 w Sydney i 2:6, 7:6, 4:6 w Montrealu. - Z Jess nigdy nie gra się łatwo. Ma trudny styl gry, więc muszę być gotowa na dłuższe wymiany i ciężką pracę na nogach. Jest świetną zawodniczką, więc na pewno będzie to duże wyzwanie - stwierdziła Iga Świątek.