Iga Świątek - Kaja Juvan Transmisja TV US Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Juvan STREAM ONLINE LIVE 1.09.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek dzisiaj zagra z Kają Juvan w 3. rundzie US Open. Słowenka jest bliską przyjaciółką Polki jeszcze z czasów juniorskich. - To naprawdę nie ma znaczenia. Wiemy, jak zachować spokój i grałyśmy już przeciwko sobie kilka razy. Ostatni raz w Rolandzie Garrosie w 2021 roku. Obie możemy przerwać przyjaźń i po prostu grać w swoją grę, a potem znów będziemy przyjaciółkami - podkreśla Iga Świątek przed meczem z Kają Juvan.

Iga Świątek i Kaja Juvan w 2018 r. wywalczyły wspólnie złoto Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires (w deblu). Przyjaźń przetrwała do czasów seniorskich, a Polka zdradziła nawet, że kilka dni temu były razem w Nowym Jorku na obiedzie. Świątek w seniorskim tourze pokonała Juvan dwa razy w 2021 r. - 2:6, 6:2, 6:1 w Melbourne i 6:0, 7:5 w Roland Garros. - Obie na czas meczu musimy zapomnieć o tym, że się lubimy i po prostu grać swój tenis, a potem znów będziemy przyjaciółkami. Nic szalonego się nie stanie - stwierdziła liderka rankingu. - Kaja jest moją najlepszą przyjaciółką. To jedną z najbardziej uczciwych i mądrych osób w tourze i cieszę się, że się przyjaźnimy - podkreśla Iga Świątek, która awans do 3. rundy wywalczyły po zwycięstwie 6:3, 6:4 nas Australijką Darią Saville.

Iga Świątek w US Open musi radzić sobie z dużą presją. Oczekiwania wobec niej są bardzo duże. Novak Djoković w czasie pomeczowej konferencji prasowej w US Open został zapytany o Igę Świątek. I w pięknych słowach podsumował dokonania polskiej gwiazdy. - Iga dominuje w kobiecym tenisie od kilku lat, jest wielokrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema. Uwielbiam jej oddanie i poświęcenie - zaczął Serb. - Poza tym, może jest zbyt skromna, żeby o tym powiedzieć, ale bez wątpienia ma w sobie wielkiego ducha walki. Jest wojowniczką, wychodzi na kort i wiesz, nie odda łatwo ani jednego gema. Wygrała najwięcej setów do zera w kobiecym tenisie w ostatnich latach. To pokazuje, jak poważnie i profesjonalnie podchodzi do każdego punktu i gema. To godne podziwu. Bardzo podoba mi się ten rodzaj mistrzowskiego ducha i sposobu myślenia - dodał Djoković

Mecz Iga Świątek - Kaja Juvan z w 3. rundzie US Open zostanie rozegrany w piątek 1 września. Początek meczu Świątek - Juvan ok. godziny 18.30-19.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 17 po meczu Muchova - Townsend). Transmisja TV z meczu Świątek - Juvan w US Open 20223 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

