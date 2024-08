Iga Świątek - Kamilla Rachimowa Relacja NA ŻYWO Wynik: Polka gra w US Open 2024

Na żywo Iga Świątek - Kamilla Rachimowa 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dominuje na korcie. Teraz w ostatniej akcji ładnie otworzyła sobie kort, a potem trafiła pewnie mocnym forhendem 40-30 Kapitalny forhend liderki rankingu i jest szansa na kolejne przełamanie 30-30 Po głębokim uderzeniu Świątek Rachimowa zagrała w siatkę 15-30 Niecelny forhend Polki 15-15 15-0 Iga czuje się coraz pewnie. Teraz popisała się świetnym drive-volleyem. Efektowne uderzenie z powietrza 2:0 Gem Świątek. Polka bardzo pewnie obroniła podanie, powiększając przewagę. Gem wygrany do zera 40-0 Precyzyjny bekhend Polki, zabójcza dokładność 30-0 Bardzo dobry drugi serwis Igi Świątek 15-0 Znów długa wymiana zakończona błędem Rachimowej 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wychodzi na prowadzenie. Polka na koniec znów narzuciła szybkie tempo i doczekała się błędu rywalki 40-15 Nieudany return Polki 40-0 Iga ma już breakpointy po błędzie rywalki 30-0 Podwójny błąd serwisowy Rachimowej 15-0 Rosjanka błysnęła dobrą defensywą, ale Iga w końcu mocnym uderzeniem wymusiła jej błąd GRAMY! Serwuje Rachimowa Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i jej rywalka właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Kamilla Rachimowa w 1. rundzie US Open 2024. Początek spotkania o godzinie 18 polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open 2024, a jej rywalka w 1. rundzie to Kamilla Rachimowa (nr 104 WTA). Rosjanka pochodzi z Jekaterinburga i ma tatarskie korzenie. Jutro skończy 23 lata. Ma 170 cm wzrostu. Jest szybka i zwinna i - jak na swoje warunki - ma dość mocne uderzenie. Potrafi też zaskoczyć skrótem czy innym technicznym uderzeniem. Przed US Open stoczyła zacięty trzysetowy bój z Aryną Sabalenką w Waszyngtonie. Przegrała po zaciętej walce 5:7, 6:4, 4:6. Iga Świątek miała sporo czasu na spokojne treningi i oswojenie się kortami w Nowym Jorku, które - jak sama podkreślała - są sporo wolniejsze od tych, ma których uległa 3:6, 3:6 Arynie Sabalence w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. - Powinno mi to pasować, ale z drugiej strony, nadal trzeba się do tego przyzwyczaić - stwierdziła Iga Świątek.

Świątek - Rachimowa Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE US Open 2024

Iga Świątek pierwszy mecz w US Open 2024 zagra we wtorek 27 sierpnia czyli w drugim dniu rywalizacji w głównych drabinkach nowojorskiego Szlema. Niestety wczoraj odpali już Magda Linette, Magdalena Fręch i Maks Kaśnikowski. Dziś do rywalizacji przystąpi również Hubert Hurkacz. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony, jak pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł. Czułam, że mam dużo bagażu na ramionach. W tym roku jest trochę inaczej - powiedziała Iga Świątek. - Teraz po prostu staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, aby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem. Dlatego spróbuję skupić się na tym, aby wszystko robić krok po kroku i nie brać na siebie zbyt dużego bagażu - dodała Świątek.