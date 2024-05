Iga Świątek - Kerber Relacja na żywo WYNIK meczu. Zażarta walka w pierwszym secie! Będzie tie-break?

Iga Świątek - Angelique Kerber 7:5, 0:0

Dla Igi Świątek będzie to trzeci mecz z doświadczoną Angelique Kerber i drugi w tym roku. Na początku stycznia liderka rankingu WTA zmierzyła się z byłą "jedynką" w finale United Cup i pewnie wygrała 6:3, 6:0. Ostatecznie to Niemcy cieszyli się z prestiżowego zwycięstwa po mikście, ale Świątek pokazała wtedy moc, którą prezentuje od tamtej pory przez prawie cały sezon. Także w ich pierwszym starciu to Polka była górą. Miało to miejsce w drodze Igi po tytuł Indian Wells 2022. W 1/8 finału raszynianka wygrała w trzech setach 4:6, 6:2, 6:3. Teraz po dwóch latach ponownie spotka się z reprezentantką Niemiec w walce o ćwierćfinał i na mączce w Rzymie będzie faworytką.

Świątek - Kerber WYNIK NA ŻYWO Relacja live z turnieju WTA w Rzymie

Na zwyciężczynię meczu Świątek - Kerber w ćwierćfinale czeka już Amerykanka Madison Keys. W pierwszym poniedziałkowym meczu w Rzymie pewnie pokonała w 1/8 finału Rumunkę Soranę Cirsteę (6:2, 6:1). Polka i Niemka rozpoczną swój mecz najwcześniej o godzinie 15:00, jednak wiele zależy od wcześniejszego spotkania Tsitsipas - Norrie. Gdyby pojedynek mężczyzn się przedłużył, Świątek i Kerber mogą rozpocząć walkę o ćwierćfinał z opóźnieniem.