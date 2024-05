Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra w kwalifikantką, a będzie nią Francuzka Leolia Jeanjean (nr 143). Polka nigdy wcześniej nie grała z tą 28-letnią tenisistką. Jeanjean została dolosowana do głównej drabinki po zakończeniu kwalifikacji. Kiedy stało się jasne, że zagra właśnie z Igą Świątek, w mediach społecznościowych zamieściła screen z fragmentem drabinki, na której widać jej mecz z Polką, oraz wymowny emotikon - smutną twarz z kroplą łzy.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Roland Garros 2024?

Wiadomo już również, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Roland Garros 2024. Polka zacznie obronę tytułu mistrzyni French Open w poniedziałek 27 maja. Wcześniej bo już w niedzielę Iga Świątek pozna potencjalną rywalkę w 2. rundzie, po meczu Naomi Osaka - Lucia Bronzetti. Liderka rankingu kolejne mecze, oczywiście jeżeli nie odpadnie, grać będzie w środę, piątek itd.

Iga Świątek wzięła już udział w konferencji prasowej przed Roland Garros. Myślę, że jestem lepszą zawodniczką niż w poprzednich latach, ponieważ po prostu dorosłam i ciężko pracowałam przez ostatnie dwa lata. Czuję, że robię postępy – powiedziała Polka.

Martina Navratilova, Mats Wilander i inni eksperci uważają, że Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką do triumfu w Roland Garros. Podobnie uważa Barbara Schett. - Moim zdaniem Iga naprawdę przystąpi do walki we French Open jako wielka faworytka. Trzykrotnie zdobyła tam tytuł, a teraz po prostu gra regularnie wspaniały tenis. Myślę, że zyskała dużo pewności siebie, wygrywając w Rzymie i Madrycie. I myślę, że ciężko będzie ją pokonać. Mam wrażenie, że jest teraz trochę jak Rafa Nadal. Kiedy trzeba, podnosi swój poziom i czuje się na korcie komfortowo - powiedziała była austriacka tenisistka w rozmowie z "Super Expressem".

Gdzie oglądać Roland Garros 2024 Transmisja TV i stream online

Roland Garros 2024 od niedzieli 26 maja na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze, gdzie można oglądać wszystkie mecze na wszystkich kortach. Iga Świątek - Leolia Jeanjean w 1. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 27 maja. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek.

Roland Garros 2024 PREMIE Nagrody pieniężne

Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu walka toczyć się będzie o rekordowe pieniądze. Mistrzowie turniejów singla zgarną po 2,4 mln euro czyli ok. 10,2 mln złotych (rok temu 2,3 mln euro). Podniesiono też wyraźnie premie w pierwszych rundach.

Mistrzowie 2,4 mln euro

Finaliści 1,2 mln

1/2 finału 650 tys.

1/4 finału 415 tys.

4. runda 250 tys.

3. runda 158 tys.

2. runda 110 tys.

1. runda 73 tys.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej