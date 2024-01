i Autor: Instagram Iga Świątek ma nowego sponsora! Euforia wśród kibiców, wymarzona współpraca!

Nowy kontrakt

Iga Świątek ma nowego sponsora! Euforia wśród kibiców, wymarzona współpraca!

Iga Świątek nie przedłużyła współpracy z PZU, ale życie nie lubi próżni, a najlepsza tenisistka na świecie ma już nowego sponsora. Mistrzyni Roland Garros ogłosiła właśnie początek współpracy z koncernem LEGO, producentem kultowych klocków. "Wiem, jak dużo o tym mówiliście i uważaliście, że TO i ja to świetne połączenie. Oto jest. Od dziś jestem ambasadorką LEGO w Polsce, a to oznacza: jeszcze więcej klocków LEGO" - napisała do kibiców Iga Świątek, która znana jest z tego, że lubi układać klocki lego, relaksując się w ten sposób przed meczami.