Ujawniono zarobki Igi Świątek i Huberta Hurkacza w United Cup! Nieźle się obłowili

Iga Świątek zgarnęła w United Cup 500 pkt, a ponieważ Aryna Sabalenka nie obroniła ubiegłorocznej zdobyczy (przegrała w finale WTA Brisbane z Rybakiną), Polka przed Australian Open ma aż 975 pkt więcej niż Białorusinka. - Cieszę się, że dla mnie był to dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania - podsumowała swój występ w United Cup Świątek.

Iga Świątek zarobiła w United Cup fortunę!

Iga Świątek zarobiła w United Cup ponad 775 tys. dolarów. Za sam udział w turnieju jako zawodniczka z Top-10 rankingu dostała 200 tys. dolarów startowego. Do tego doszły premie za zwycięstwa indywidualne - w singlu i mikście. A te rosły w kolejnych rundach. Tenisiści zarabiali też za zwycięstwa drużyny. Hubert Hurkacz zgarnął w United Cup 385 900 tys. dolarów. Nieźle obłowili się również pozostali członkowie polskiej drużyny (kwoty poniżej w ramce).

Australian Open rusza już w nocy z soboty na niedzielę. Losowanie drabinek w czwartek. - Teraz będę miał dwa dni wolne i spędzę je tutaj w Sydney, na plaży Bondi - zdradziła Iga Świątek. - Może nie powinnam tego mówić, bo teraz pewnie będą mnie tam nękać prześladowcy... Tak więc nie będę na plaży Bondi - dodała ze śmiechem nasza gwiazda.

Czołówka rankingu WTA

1. I. Świątek 9880 pkt.

2. A. Sabalenka 8905

3. J. Rybakina 6811

4. C. Gauff 6660

5. J. Pegula 5905

Tyle zarobili w United Cup

I. Świątek 775 225 dolarów

H. Hurkacz 385 900

J. Zieliński 99 425

K. Kawa 711 425

K. Piter 59 675

D. Michalski 41 675