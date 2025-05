Iga Świątek jasno o wyborach. Powiedziała o tym wprost

Dla Igi Świątek obecny sezon jest najgorszy od kilku lat. Ostatnio tak źle Iga Świątek zaczęła rok w... 2020, gdy jeszcze nie miała na koncie żadnego trofeum w cyklu WTA. Już rok później w 2021, gdy zdobyła „tylko” dwa trofea przez cały sezon, pierwsze udało się jej wywalczyć w lutym i podobnie było w kolejnych latach. Teraz mamy niemal połowę maja i Świątek wciąż czeka na zwycięstwo w turnieju, choć zaczął się już sezon na jej ulubionej nawierzchni. Po nieudanej obronie tytułu w Madrycie przez porażkę w półfinale z Coco Gauff, polska tenisistka będzie broniła trofeum zdobytego przed rokiem w Rzymie. Co ciekawe, w trakcie turnieju dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia w Polsce, czyli wyborów prezydenckich.

Iga Świątek pokonała Alexandrę Ealę

Dla sportowców tacy jak tenisiści głosowania w wyborach nie są łatwo – są oni bowiem często w rozjazdach i muszą starać się specjalnie o możliwość głosowania w danym miejscu. Iga Świątek również została zapytana o to, czy zagłosuje w wyborach prezydenckich w Polsce, które odbędą się już 18 maja. Polska tenisistka została zapytana dokładnie, gdzie będzie 18 maja, czyli w dzień wyborów prezydenckich. Świątek odpowiedziała bez wahania. – W Rzymie. Dostałam powiadomienie, że mogę zagłosować tutaj i jest dla mnie oczywiste, że to zrobię! – powiedziała.

Pytanie nie było bezzasadne, bowiem dokładnie 18 maja turniej w Rzymie się kończy. Wszystko więc wskazuje na to, że Iga Świątek zamierza zostać w stolicy Włoch do końca turnieju, nawet jeśli nie uda się jej dotrzeć do finału. Jest to o tyle ważne, że już tydzień później rozpocznie się kolejny, niezwykle ważny dla Igi Świątek turniej – Roland Garros.