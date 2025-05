Legenda tenisa ostro o Idze Świątek: Czasami ciężko się na to patrzy

- Musi znaleźć sposób, by patrzeć na drugą stronę kortu i nie myśleć o własnej grze. Musi wrócić do grania instynktownego, a nie reagowania na okoliczności na korcie - radzi Idze Świątek Todd Woodbridge. - Kiedy gra swój najlepszy tenis, patrzy na punkt i trafia w ten punkt. To, że pudłuje teraz tak bardzo, wskazuje na niepewność w wyborze uderzeń. Jeśli chce wygrać Roland Garros, musi wszystko uprościć... Wygląda na to, że obecnie jest przeciążona informacjami. Kolejna rzecz to równowaga. Aby grać najlepiej, musisz mieć równowagę poza kortem, by zachować ją na korcie. Wygląda na to, że ta równowaga jest zaburzona. Musi spróbować przypomnieć sobie swoje wspaniałe sukcesy. Kiedy wracasz do miejsca, gdzie tak dobrze ci szło, istnieje możliwość, że coś zaskoczy. Powinna wyjść na kort na Roland Garros i powiedzieć: „Pamiętam to, to jest to uczucie, oto ono”. To jest to, czego musi szukać.