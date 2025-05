PSG - Arsenal Relacja na żywo: Drużyna Kiwiora odrobi straty i awansuje do finału Ligi Mistrzów? [LIVE 7.05.2025]

Kolejny powód do wstydu dla Barcelony? Inter zawstydził ich mocno, wystarczy policzyć

To boli Wojciecha Szczęsnego po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Jego brat powiedział to wprost

PSG - Arsenal. Grzegorz Krychowiak dla "Super Expressu" jasno o tym, za kogo będzie trzymał kciuki. "To trochę chore i niezdrowe..."

PSG - Arsenal 0:0 (w pierwszym meczu 1:0)

Bramki:

Kartki:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli

Na żywo Liga Mistrzów: PSG - Arsenal Zgodnie z zapowiedziami w pierwszym składzie Arsenalu jest Jakub Kiwior. Zaskoczeniem jest za to brak Ousmane'a Dembele w składzie PSG! 📄 Le XI parisien !#PSGARS I #UCL pic.twitter.com/ztcgXH6Iks — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 7, 2025 Witamy w relacji na żywo z rewanżowego meczu PSG - Arsenal w półfinale Ligi Mistrzów UEFA! Początek spotkania o godzinie 21:00.

Odśwież relację

W trwającej edycji Ligi Mistrzów zostały już tylko dwie niewiadome - kto zagra w finale z Interem i kto sięgnie po trofeum. W drugim półfinale bliżej takiej szansy jest PSG, które na wyjeździe wygrało z Arsenalem 1:0 po golu Ousmane'a Dembele. Paryżanie walczą o swój pierwszy w historii triumf w LM, a awans do wielkiego finału mają wywalczyć przed własną publicznością. "Kanonierzy" powalczą jednak o odwrócenie losów dwumeczu, w czym ważną rolę ma odegrać Jakub Kiwior.

PSG - Arsenal na żywo relacja z półfinału Ligi Mistrzów 7.05.2025

Polski obrońca od pewnego czasu rozgościł się w pierwszym składzie Arsenalu, dla którego LM to ostatnia szansa na trofeum w tym sezonie. W lidze zespół Mikela Artety stracił już szansę na mistrzostwo i tylko w Europie może zapewnić sobie upragnione trofeum. Sytuację komplikuje porażka z pierwszego meczu z PSG, ale wynik 0:1 z pewnością nie zamyka szans Arsenalu. To zwiastuje wielkie emocje na Parc des Princes, których spragnieni są chyba wszyscy po spektakularnym dwumeczu Interu z FC Barceloną. To właśnie zespół z Mediolanu czeka już w finale LM na rywala, którego pozna w środę, 7 maja.