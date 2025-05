Dramat Huberta Hurkacza trwa. Jest coraz gorzej. Taki cios po czterech latach

Hubert Hurkacz po 1,5 miesiąca przerwy wrócił do gry w Madrycie, ale pomimo rozstawienia przegrał już w swoim pierwszym meczu z Francuzem Benjaminem Bonzim (4:6, 5:7). Ta porażka kosztowała go 90 punktów w rankingu ATP, przez co najwyżej sklasyfikowany polski tenisista wypadł z czołowej "30"! Od poniedziałku (5 maja) wrocławianin zajmuje 31. miejsce na świecie. Tak nisko nie był od ponad czterech lat! Po raz ostatni poza TOP 30 był w marcu 2021 roku, przed pamiętnym zwycięstwem w Miami Open. Teraz w Rzymie czeka go walka o utrzymanie miejsca wśród 32 najlepszych zawodników, które daje rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych.

Dramat Hurkacza trwa. Zmiany w czołówce ATP

Nadchodzący turniej ATP 1000 w Rzymie będzie ostatnim przystankiem przed późniejszym French Open. Niewykluczone, że Hurkacz pierwszy raz od lat zagra w Paryżu bez rozstawienia. Poza nim, w czołowej "100" rankingu plasuje się też Kamil Majchrzak, który zagrał w Madrycie jako "szczęśliwy przegrany", ale uległ w trzech setach Kanadyjczykowi Gabrielowi Diallo. Mimo to, piotrkowianin awansował z 90. na 89. pozycję.

Na czele rankingu utrzymał się Włoch Jannik Sinner, który w Rzymie wróci do gry po krótkim zawieszeniu w sprawie za doping. Za jego plecami niezmiennie są Niemiec Alexander Zverev, Hiszpan Carlos Alcaraz i Amerykanin Taylor Fritz, ale dalej doszło do przetasowań. Na piątym miejscu - najwyższym w karierze - znalazł się Brytyjczyk Jack Draper, który w niedzielę wystąpił w finale turnieju ATP 1000 w Madrycie. Jego pogromca, Norweg Casper Ruud, awansował z 15. na siódmą pozycję. Rekordzista pod względem liczby tygodni na szczycie rankingu, Serb Novak Djoković, jest szósty. Czołową "10" uzupełniają ósmy Australijczyk Alex de Minaur, dziewiąty Włoch Lorenzo Musetti i dziesiąty Duńczyk Holger Rune.

Polacy w rankingu ATP 5 maja 2025

Oprócz Hurkacza i Majchrzaka najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest 244. Maks Kaśnikowski, który nie wrócił jeszcze do rywalizacji po problemach zdrowotnych. W czołowej "500" plasuje się jeszcze 319. Daniel Michalski, a o powrót do tego grona walczy 507. Olaf Pieczkowski.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 5 maja 2025:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 9730 pkt

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 8085

3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7850

4. (4) Taylor Fritz (USA) 4815

5. (6) Jack Draper (W. Brytania) 4440

6. (5) Novak Djokovic (Serbia) 4130

7. (15) Casper Ruud (Norwegia) 3715

8. (7) Alex de Minaur (Australia) 3635

9. (11) Lorenzo Musetti (Włochy) 3550

10. (9) Holger Rune (Dania) 3440

