Wstrząs w świecie tenisa! Jannik Sinner zawieszony za doping. Wielki zwrot

Jannik Sinner zawieszony za doping przez WADA

Afera wokół Jannika Sinnera zaczęła się, gdy w jego próbce z 10 marca 2024 roku wykryto niewielką ilość clostebolu, środka zwiększającego wydolność. Tenisista nie został jednak zawieszony, ponieważ uznano jego odwołanie, w którym wykazał, że zabroniona substancja znalazła się w jego organizmie przypadkowo i całkowicie nieświadomie. Do skażenia miało dojść w wyniku kontaktu z fizjoterapeutą, który stosował specyfik z tą substancją, by wyleczyć małą ranę na palcu. To odwołanie sprawiło, że Sinner dalej grał w turniejach, a na początku tego sezonu wygrał kolejny wielkoszlemowy turniej. Jedyną karą było anulowanie jego wyniku i nagrody finansowej z Indian Wells, w trakcie którego pobrano od niego feralne próbki. Sprawa budziła jednak spore kontrowersje i zmusiła do reakcji WADA, czyli Międzynarodową Agencję Antydopingową.

WTA Dubaj Losowanie RELACJA NA ŻYWO: Z kim gra Iga Świątek? DRABINKA

Ta ogłosiła w sobotę, 15 lutego, oficjalne zawieszenie Sinnera. Włoski tenisista zgodził się na porozumienie, w związku z którym został zawieszony na trzy miesiące. Poniżej pełen komunikat WADA ws. lidera rankingu ATP:

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

"Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) potwierdza, że ​​zawarła porozumienie w sprawie włoskiego tenisisty Jannika Sinnera, na mocy którego zawodnik przyjął trzymiesięczną dyskwalifikację za naruszenie przepisów antydopingowych, w wyniku którego w marcu 2024 roku wykryto u niego obecność niedozwolonej substancji, clostebolu.

We wrześniu Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wniosła apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w sprawie pana Sinnera, który według niezależnego trybunału nie ponosi żadnej winy ani nie dopuścił się zaniedbania.

Pomimo tego odwołania okoliczności otaczające tę konkretną sprawę oznaczały, że w celu zapewnienia sprawiedliwego i właściwego wyniku, WADA była gotowa zawrzeć ugodę, zgodnie z artykułem 10.8.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego.

WADA akceptuje wyjaśnienie sportowca dotyczące przyczyny naruszenia, jak określono w decyzji pierwszej instancji. WADA akceptuje, że pan Sinner nie miał zamiaru oszukiwać, i że jego narażenie na działanie clostebolu nie przyniosło żadnych korzyści w postaci poprawy wyników i nastąpiło bez jego wiedzy w wyniku zaniedbania członków jego otoczenia. Jednak zgodnie z Kodeksem i na mocy precedensu CAS sportowiec ponosi odpowiedzialność za zaniedbanie otoczenia. Na podstawie unikalnego zestawu faktów w tej sprawie, trzymiesięczne zawieszenie uznaje się za odpowiedni wynik. Jak wspomniano wcześniej, WADA nie domagała się dyskwalifikacji żadnych wyników, z wyjątkiem tych, które zostały wcześniej nałożone przez trybunał pierwszej instancji. Międzynarodowa Federacja Tenisowa i Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa, obie strony pozwane w apelacji CAS WADA, z których żadna nie odwołała się od decyzji pierwszej instancji, obie zaakceptowały porozumienie w sprawie rozwiązania sprawy.

Zgodnie z warunkami umowy pan Sinner będzie odbywał okres niekwalifikowalności od 9 lutego 2025 r. do godziny 23:59 4 maja 2025 r. (co obejmuje cztery dni odbyte wcześniej przez sportowca, gdy był on tymczasowo zawieszony). Zgodnie z artykułem 10.14.2 Kodeksu pan Sinner może powrócić do oficjalnej aktywności treningowej od 13 kwietnia 2025 roku.

W świetle porozumienia w sprawie rozwiązania sprawy, WADA formalnie wycofała odwołanie do CAS."

Oznacza to, że lidera rankingu ATP zabraknie w kilku prestiżowych turniejach rangi ATP 1000. Będzie mógł jednak zagrać w najbliższym wielkoszlemowym turnieju - Roland Garros rozpoczyna się 25 maja.

Iga Świątek ZDEMOLOWANA przez Jelenę Ostapenko! Łotewska zmora znów dopadła Polkę!