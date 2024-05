Iga Świątek miała złamane serce! Kilka razy, musiała się szybko pozbierać!

Iga Świątek dzisiaj meczem z Bernardą Perą rozpocznie walkę w turnieju WTA w Rzymie. Polka powalczy z Amerykanką wieczorem, po godzinie 19. Liderka rankingu w czasie konferencji prasowej przed pierwszym występem odpowiadała też na pytania o nowy album Taylor Swift. Iga Świątek zdradziła, czy podoba jej się album i które piosenki lubi najbardziej. Wtedy jeden z dziennikarzy zapytał mistrzynię o utwór "I can do it with broken heart" ("Mogę to robić ze złamanym sercem").

- Zastanawiałem się, czy się z tym utożsamiasz, z tym słowami, ponieważ chodzi tu o bycie osobą publiczną, o konieczność występowania nawet jeśli niekoniecznie... - zaczął pytanie dziennikarz, mając pewnie na myśli, czy Iga Świątek musiała kiedyś grać ważny mecz, mając złamane serce. Co na na Polka?

- No cóż, tylko tenis kilka razy złamał mi serce, więc czasami mogę się z tym utożsamić. Tenis potrafi złamać serce, a potem musisz wyjść na kort i znów zagrać - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek zapytana czy ma chłopaka. Błyskotliwa odpowiedź

Iga Świątek nie po raz pierwszy błyskotliwie potrafiła odpowiedzieć na podobne pytanie. Kilka lat temu w czasie internetowego czatu ze swoimi fanami została zapytania czy ma chłopaka. - Czy jesteś singielką? - padło pytanie. - Tak, jestem zawodniczką, która gra singla - odpowiedziała dowcipnie Iga Świątek. Podobna sytuacja miała miejsce w czasie Walentynek. Iga Świątek grała wtedy w przesuniętym na luty z powodu pandemii Australian Open. W czasie konferencji prasowej Polka dostała dość dziwne pytanie o miłość i jej rolę w życiu oraz w tenisie. Polka nie kryła zdziwienia, ale poradziła sobie bardzo dobrze. - To zależy od indywidualnego podejścia - zaczęła swoją odpowiedź. - Miłość jest ważna nie tylko w tenisie, ale w ogóle w życiu. Czuję jednak, że nie mam wystarczająco dużo czasu, aby się na niej skupić, więc... jestem sama - dodała Iga Świątek.

ZOBACZ: Bernarda Pera wygadała się, jak chce zagrać z Igą Świątek! Zdradziła całą taktykę!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej