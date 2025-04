WTA Madryt: Iga Świątek wróciła do afery dopingowej

Wiosną 2025 roku świat tenisa został wstrząśnięty przez dwie głośne sprawy dopingowe z udziałem czołowych zawodników: Igi Świątek i Jannika Sinnera. Obie sytuacje wywołały debatę na temat przejrzystości i sprawiedliwości systemu antydopingowego w tenisie. W sierpniu 2024 roku w organizmie Igi Świątek wykryto śladowe ilości trimetazydyny – substancji wspomagającej pracę serca, znajdującej się na liście zakazanych środków Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) ustaliła, że źródłem było zanieczyszczenie melatoniny, którą tenisistka przyjmowała na problemy ze snem. Świątek została zawieszona na miesiąc, co skutkowało jej nieobecnością na turniejach w Azji, w tym WTA 1000 w Pekinie i Wuhan. Przed startem w turnieju WTA Madryt, Iga Świątek przyznała, jak cała sytuacja na nią wpłynęła.

Tenisistka zdradziła, że cała sytuacja była dla niej ogromnym stresem i podkreśliła, że system antydopingowy generuje dużą presję i niepokój. Zaznaczyła również, że choć udało jej się wrócić i naprawić sytuację, to doświadczenie to pozostawiło ślad. - System antydopingowy generuje dużą presję i niepokój. Myślisz o tym cały czas. To sprawia, że jesteś niespokojny. Nie mówię tylko o sobie, ponieważ w pewnym sensie przyzwyczaiłam się do systemu i przeszłam przez najgorsze. Udało mi się wrócić i to naprawić. To sprawia, że czuję, że nic nie może mnie powstrzymać – powiedziała Iga.

Kiedy gra Iga Świątek w WTA Madryt?

Iga Świątek powróciła do rywalizacji i w czwartek zmierzy się z Alexandrą Ealą w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Początek meczu nie wcześniej niż 14:30. Z kolei Jannik Sinner zakończył swoje zawieszenie 4 maja 2025 roku i planuje powrót na korty podczas turnieju Masters 1000 w Rzymie.​Obie sprawy uwidoczniły potrzebę reformy systemu antydopingowego w tenisie, aby zapewnić większą przejrzystość i sprawiedliwość dla wszystkich zawodników.​

