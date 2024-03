Iga Świątek na plaży w Miami! ZDJĘCIA ukazały się w internecie

Trenerzy Igi Świątek zaraz po jej porażce 4:6, 2:6 z Jekateriną Aleksandrową w 4. rundzie Miami Open wrócili do kraju, a nasza gwiazda przedłużyła jeszcze o kilka dni swój pobyt na Florydzie. W Miami wynajmowała apartament niedaleko plaży.

Iga Świątek na plaży w Miami. Zobaczcie ZDJĘCIA

"Oczywiście nie takiego wyniku chciałam, ale nie zmienia to faktu, że Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być. Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić" - napisała na Instagramie Iga Świątek, dzieląc się z kibicami zdjęciami, na których relaksuje się na plaży i w lokalnej knajpie. "Ach i jeszcze jedno... Wesołych Świąt!" - dodała najlepsza tenisistka na świecie, która do gry wróci 12 kwietnia w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski ze Szwajcarią w rozgrywkach BJK Cup.