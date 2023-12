Iga Świątek najlepsza nie tylko wśród tenisistek. Bije na głowę inne sportsmenki, aż nogi się uginają od tych kwot

To Iga Świątek podjęła decyzję ws. nowego kapitana kadry! Wiadomo, czemu Radwańska i Celt już nie będą pełnić tej roli

Iga Świątek mogła z zadowoleniem udać się na urlop po zakończeniu sezonu 2023. Polska tenisistka zanotowała kolejne sukcesy i wróciła na pozycję liderki w rankingu WTA. Kolejne dobre występy i wygrane turnieje to także wielkie nagrody pieniężne i w 2023 roku Świątek prawie przebiła barierę 10 mln dolarów zarobionych na korcie! Okazuje się jednak, że jeszcze większe pieniądze przyniosły Idze Świątek kontrakty reklamowe i sponsorskie. Jak wyliczył „Forbes” Polka stała się tym samym najlepiej zarabiającą sportsmenką świata.

Iga Świątek znów na szczycie. Tenis dominuje w wypłatach

Zarobki Igi Świątek zostały wyliczone na 23,9 mln dolarów w 2023 roku. 9,9 mln dolarów Polka zarobiła na korcie, a do tego 14 mln na kontraktach sponsorskich – 22-latka jest twarzą m.in. marki Visa, Rolex czy PZU. W porównaniu do poprzedniego roku Świątek zanotował skok zarobków o 9 mln dolarów! Przypominamy jednak, że są to kwoty brutto, od których raszynianka odprowadza jeszcze podatki.

Co ciekawe, drugie miejsce na podium zajmuje... narciarka Eileen Gu. Jest to o tyle fascynujące, że z 22,1 mln dolarów przez siebie zarobionych, tylko 0,1 mln pochodzi z uprawiania narciarstwa – reszta to kontrakty reklamowe niezwykle popularnej amerykańsko-chińskiej zawodniczki. Podium zamyka tenisistka Coco Gauff z zarobkami na poziomie 21,7 mln dolarów. Warto zauważyć, że na 20 miejsc w rankingu, aż 12 zajętych jest przez tenisistki.