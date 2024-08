Iga Świątek nie dała najmniejszych szans Marcie Kostiuk! Pewne zwycięstwo liderki światowego rankingu

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

W 1/8 finału Iga Świątek walczyła o awans do ćwierćfinału z Martą Kostiuk. W pierwszym gemie niespodziewanie lepsza okazała się Ukrainka, która przełamała Polkę. Jednak liderka światowego rankingu potwierdziła, że był to jedynie wypadek przy pracy. Po chwili odwdzięczyła się rywalce tym samym, a po chwili kolejne trzy odsłony padły jej łupem. Kostiuk jeszcze próbowała nawiązać walkę, ale to spełzło na niczym, ponieważ Polka pewnie wygrała pierwszą partię 6:2.

Iga Światek z awansem do ćwierćfinału! Pewne zwycięstwo Polki

W drugiej odsłonie Świątek od początku pokazała swoją dominację. Najpierw wygrała gema przy swoim serwisie, następnie przełamała Kostiuk w grze na przewagi. Kolejne partie były pokazem nerwów rywalki liderki światowego rankingu, która nie potrafiła nic zrobić. Raszynianka zakończyła mecz zwycięstwem przy podaniu Kostiuk. W ćwierćfinale 23-latka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Andriejewa - Paolini.