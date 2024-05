Iga Świątek odczarowała Madryt! Wielkie zwycięstwo Polki po kosmicznym finale!

Iga Świątek wygrała turniej w Madrycie i to już jej 20. zwycięstwo w karierze! Tenisistka z Raszyna miesiąc przed 23. urodzinami dogoniła Agnieszkę Radwańską, która w trakcie długiej kariery też zapisała na swoim koncie 20 triumfów.

To był niesamowity finał, wspaniała reklama kobiecego tenisa. Od początku do końca stał na kosmicznym poziomie. Aryna Sabalenka bombardowała Igę Świątek potężnymi uderzeniami, a Polka dokonywała cudów w defensywie i wyprowadzała zabójcze kontry. W trzecim secie Białorusinka prowadziła już z przewagą przełamania, ala liderka rankingu w wielkim stylu odrobiła straty. Już przed decydującym tie-braekiem Sabalenka miała dwie piłki meczowe, ale Iga nie pękła. Doprowadziła do decydującej rozrywki. W tie-breaku mieliśmy dramatyczną zaciętą walkę punkt za punkt. Wreszcie broniąca tytułu Białorusinka zagrała za końcową linię. Polka aż popłakała się ze szczęścia.

Mutua Madrid Open był już ostatnim dużym turniejem rozgrywanym na mączce, którego Iga Świątek nigdy nie wygrała. Roland Garros podbiła trzy razy, Stuttgart i Rzym dwukrotnie. W końcu i ta twierdza padła! A bilans rywalizacji Igi Świątek z Aryną Sabalenką to teraz 7-3 dla Polki, ale tak dobrej Białorusinki jak teraz nasza gwiazda jeszcze nie pokonała.

Przed Igą Świątek teraz turniej WTA 1000 w Rzymie, impreza tej samej rangi co w Madrycie. Losowanie drabinki w poniedziałek. Polka zacznie rywalizację od 2. rundy.

