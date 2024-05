WTA Madryt PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za wygranie turnieju w Madrycie? Fortuna dla Polki!

Iga Świątek wygrała turniej w Madrycie! To pierwszy triumf Polki w stolicy Hiszpanii. Iga zrewanżowała się Arynie Sabalence za porażkę w ubiegłorocznym finale (3:6, 6:3, 3:6). Liderka i wiceliderka rankingu WTA znów stworzyły kapitalne widowisko. Tym razem minimalnie lepsza była raszynianka, która wygrała 7:5, 4:6, 7:6, broniąc trzech piłek meczowych. Iga Świątek za wygranie turnieju WTA w Madrycie zarobiła pond 963 tys. euro.

Turniej w Madrycie jest specyficzny. Tenisiści walczą w nowoczesnym kompleksie sportowym, który położony jest na wysokości ok. 600 m n.p.m, co ma wpływ na tempo gry i lot piłek. - Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Może i jestem numerem 1, ale nie mam za dużego doświadczenia. Na szczęście mój trener to facet z ogromną wiedzą, więc pomoże mi przyzwyczaić się do warunków. Lubię ten turniej - mówiła Iga Świątek.

1. runda - 20 360 euro

2. runda - 30 225

3. runda - 51 665

4. runda - 88 440

1/4 finału - 161 995

1/2 finału - 284 590

finał - 512 260

zwycięzca - 963 225

