Iga Świątek - Paula Badosa Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Hiszpania w BJK Cup

Fani oniemieli po tym, co Neymar napisał do Aryny Sabalenki. Wcześniej spotkali się w Rijadzie

Billie Jean King Cup wynik. Polska - Hiszpania 0:0

Magda Linette - Sara Sorribes Tormo

Iga Świątek - Paula Badosa

Magdalena Fręch/Katarzyna Kawa - Marina Bassols Ribera/Jessica Bouzas Maneiro

Na żywo Iga Świątek - Paula Badosa TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z MECZU MAGDY LINETTE Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Paula Badosa w spotkaniu Polska - Hiszpania w finałach Billlie Jean King Cup

Odśwież relację

Mecz Polska - Hiszpania w BJK Cup miał zostać rozegrany w środę, ale z powodu ulewnego deszczu przeniesiono go na piątek. Kiedy ulice Malagi zamieniły się w rzeki, polskie tenisistki schroniły się w hotelu. "W naszym hotelu wszystko w porządku. Jesteśmy tuż nad morzem i to pomaga. Mamy tu mniej deszczu" - donosiła psycholog Daria Abramowicz.

Świątek - Badosa RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu BJK Cup

Mecz Hiszpania - Polska zaplanowano na godzinę 10. Najpierw pojedynek Magda Linette - Sara Sorribes Tormo. Jako druga na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Paulą Badosą, a rywalizację zakończy mecz debla. - Z Paulą nigdy nie jest łatwo, mecze z nią to zawsze wyzwanie - powiedziała Iga Świątek, która doskonale pamięta porażkę z Paulą Badosą w igrzyskach w Tokio (3:6, 6:7), po której długo płakała. - Hiszpanki będą mogły liczyć na głośny doping kibiców. To nie będzie łatwe i będę potrzebowała dodatkowego skupienia. Przygotuję się też taktycznie, ponieważ długo ze sobą nie grałyśmy - dodała.- Cieszę się, że mogę znowu być częścią drużyny, bo zawsze tego chciałam, ale w ostatnich latach było to niemożliwe. W tym roku nie grałam w Chinach, więc mój terminarz nie był aż tak napięty. Dlatego uznałam, że to świetny pomysł, żeby zagrać - stwierdziła Iga Świątek.

Polska - Hiszpania RELACJA NA ŻYWO WYNIK BJK Cup

Paula Badosa (nr 2 WTA w 2022 r.) odbudowała formę po wyleczeniu przewlekłych kontuzji, które mogły nawet zakończyć jej karierę. Świątek i Badosa grały ze sobą dwa razy i wygrały po jednym pojedynku. - Trochę się martwiłam, czy Paula będzie w stanie wrócić na ten poziom, bo jej walka z kontuzjami nie była łatwa - powiedziała Świątek o Badosie. - Bardzo się ucieszyłam, że wróciła. Jest bardzo miłą osobą, a każdy, kto ma w sobie tyle determinacji, zasługuje, by tu być - dodała Iga, na co Hiszpanka zareagowała na platformie X: "Dzięki Iga, jak zawsze jesteś wspaniała" - napisała.