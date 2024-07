Iga Świątek - Petra Martić Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu 2. runda Wimbledon 2024

Iga Świątek i Petra Martić w 2. rundzie Wimbledonu zagrają ze sobą już po raz czwarty, a Polka wygrała wszystkie trzy poprzednie spotkania. Ostatnio pokonała Chorwatkę 6:2, 7:5 rok temu właśnie na trawie Wimbledonu (w 3. rundzie). 33-letnia Martić ma 181 cm wzrostu, a jej atuty to dobry serwis i mocny forhend. Jej słabsza strona to mobilność, co Iga Świątek powinna znów wykorzystać, narzucając w swoim stylu dużą intensywność meczu. Liderka rankingu WTA na otwarcie rywalizacji w Londynie w bardzo dobrym stylu pokonała 6:3, 6:4 Sofię Kenin. - Szczerze mówiąc, dla mnie ważniejszy niż wynik jest proces i to, jak się czuję na tej nawierzchni. Radzę sobie lepiej niż w zeszłym roku, więc tak naprawdę nie patrzę na liczby czy statystyki, tylko staram się po prostu być lepsza każdego dnia - powiedziała w swoim stylu Iga Świątek.

Świątek - Martić Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Wimbledon 2024

Iga Świątek przed meczem z Petrą Martić w 2. rundzie Wimbledonu relaksowała się na łonie natury. "100 procent frajdy" - skomentowała zabawną fotkę, na której zakapturzona i w kurtce czyta książkę w parku. Iga mieszka blisko kortów, daleko od centrum Londynu. - Mieszkam w Wimbledonie, a tutaj nie ma za dużo możliwości spędzania wolnego czasu. Przez ostatnie półtora roku zmieniłam swoje przyzwyczajenia i częściej wychodzę w miasto, ale tutaj kręcą się głównie fani tenisa. Wszyscy od razu by mnie rozpoznali, a jestem taką osobą, która w czasie wolnym lubi mieć spokój - powiedziała Polka. - Zazwyczaj wychodzę gdzieś do parku, pobyć blisko natury, więc mam nadzieję, że pogoda będzie dobra - dodała Polka.

