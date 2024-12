Iga Świątek poruszająco o aferze dopingowej. Tego bała się najbardziej! Przyznała to wprost

Iga Świątek o aferze dopingowej. Tego bała się najbardziej

Iga Świątek przeżyła w 2024 roku prawdziwy rollercoaster emocji. Od sukcesów na początku sezonu i medalu olimpijskiego, do utraty tytułu lidera światowego rankingu WTA i afery dopingowej. Po miesięcznym zawieszeniu, Świątek wróciła do gry w WTA Finals i turnieju World Tennis League. W najbliższych dniach wystartuje także w zawodach United Cup.

Przed turniejem Iga Świątek opowiedziała o dopingowej wpadce i tego, czego bała się najbardziej po pojawieniu się informacji o jej problemach.

- Ogólnie, zapoznawałam się głównie z reakcją w Polsce i była bardzo wspierająca. Doceniam to, bo nie było mi łatwo, gdy ominęłam Chiny i nikt nie wiedział dlaczego. Po tym, jak pojawiła się informacja w tej sprawie… bałam się, że ludzie odwrócą się ode mnie. Czułam wsparcie i bardzo mnie to cieszyło – powiedziała.

Świątek przyznała, że w sieci pojawiły się negatywne komentarze i liczyła się z tym. - Oczywiście były negatywne komentarze i tego nie dało się uniknąć. Nieważne, co się wydarzy w naszych życiach będzie nam towarzyszyć. Jesteśmy osobami publicznymi. Muszę to zaakceptować i, szczerze mówiąc, za bardzo mnie to nie interesuje – dodała.

Kiedy Iga Świątek gra w United Cup?

Polska rozpocznie zmagania w turnieju United Cup już 30 grudnia o godzinie 7:30. Biało-czerwoni z Igą Świątek w składzie zmierzą się z Norwegią. Kolejne spotkanie rozegrane zostanie 1 stycznia – początek o godzinie 0:30.

