Iga Świątek poznała ewentualną rywalkę w półfinale US Open. Za każdym razem toczyła z nią mordercze boje

Legenda komentuje decyzję Hurkacza o rozstaniu z trenerem. Wskazuje, co może teraz zrobić Polak

co będzie dalej?

Wojciech Fibak pieje z zachwytu nad Igą Świątek. Porównał ją do lwicy. Nie mógł pohamować się w komplementach

O której gra dzisiaj Iga Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open? Transmisja TV

US Open 2024

W półfinale na lepszą z pary Świątek - Pegula czeka już bowiem Karolina Muchova. Czeszka w środowym ćwierćfinale wygrała bez większego problemu z Brazylijką Beatriz Haddad Maią 6:1, 6:4.

Karolina Muchova ewentualną rywalką Igi Świątek w półfinale US Open

Muchova po ubiegłorocznym US Open, w którym dotarła do półfinału, z powodów zdrowotnych miała dziewięciomiesięczną przerwę w startach. W Nowym Jorku 52. w światowym rankingu Czeszka wróciła jednak do formy. W pięciu meczach nie straciła jeszcze seta. Z Haddad Maią poradziła sobie gładko, choć w drugim secie przez jakiś czas doskwierały jej problemy żołądkowe. W pierwszej partii jej dominacja nie podlegała dyskusji. Po niespełna 30 minutach prowadziła 5:0.

Świątek - Muchova. Historia potyczek Polki z Czeszką

Najlepszym wynikiem Muchovej w Wielkim Szlemie jest finał French Open 2023, w którym po zaciętym boju przegrała ze... Świątek 2:6, 7:5, 4:6. Polka w tym samym roku górą była jeszcze w Montrealu, a Czeszka wygrała ich pierwsze spotkanie w 2019 roku w Pradze. Wszystkie trzy dotychczasowe potyczki obu pań toczyły się na pełnym dystansie trzech setów.

Z rozstawioną z numerem szóstym Pegulą podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego zmierzy się o 1.00 czasu polskiego ze środy na czwartek. Dotychczasowy bilans ich spotkań to 6-3 na korzyść Świątek. Ostatnio grały w finale kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2023 roku i wówczas Amerykanka wygrała tylko jednego gema. Świątek walczy na kortach Flushing Meadows o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.