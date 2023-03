Iga Świątek przekazała bardzo ważne informacje. Przeżywa trudne chwile, jest tylko jedna rada

Iga Świątek, choć wciąż jest bardzo młodą zawodniczką, to niejednokrotnie dawała już pokaz swojej życiowej dojrzałości. Choć osiągnęła sukces bardzo wcześnie, to nie zmieniła się pod wpływem mniejszych i większych nagród. Pochodząca z Raszyna tenisistka twardo stąpa po ziemi i wie, że przed nią jeszcze mnóstwo pracy. Iga znana jest także ze swojego pozytywnego nastawienia do życia. Choć w ostatnich tygodniach walczy z bólem żeber, przez który wycofała się z turnieju w Miami, to nie traci pogody ducha. Polka opublikowała na Instagramie post, dając fanom do zrozumienia, że nawet problemy zdrowotne jej nie załamią. To niezwykle istotna wiadomość dla kibiców, którzy zawsze wspierają swoją idolkę. Przy tym Iga Świątek przedstawiła życiowe motto i jednoznacznie tłumaczy ono, jak zawodniczka radzi sobie w tych niełatwych momentach.

Ważne informacje od kontuzjowanej Igi Świątek

Iga Świątek, mimo kontuzji, nie dystansuje się od sportu. Choć na razie ma przerwę od występów na korcie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przeżywać emocje na innych arenach. Ostatnio pojawiła się na meczu koszykówki w Miami, gdzie na żywo mogła śledzić poczynania najlepszych zawodników w tej dyscyplinie na świecie. Była wyraźnie zafascynowana. W opisie przy fotce z FTX Arena nasza rodaczka przedstawiła życiową mądrość, dzięki której z pewnością znacznie łatwiej radzić sobie z przeciwnościami losu. "Gdy życie daje ci cytryny, zrób sobie lemoniadę (albo kup sobie lody)" - czytamy na profilu naszej gwiazdy. "Wczorajszy wieczór był świetny. Dziękuję" - dodała.

Reakcja fanów na wiadomości od Igi Świątek

Obok takich słów kibice nie mogli przejść obojętnie. Nie dziwi, że przy wpisie szybko pojawiła się istna lawina komentarzy. Fani, jak to zawsze bywa, wspierali swoją idolkę i dodali jej mnóstwo otuchy. Wypowiedzieli się również inni znani. Wśród nich była m.in. prezenterka telewizyjna Anita Werner. "Świetna puenta" - napisała znana z TVN-u gwiazda telewizji. Nam pozostaje mieć nadzieję, że Iga Świątek szybko wróci na kort, a wtedy to ona będzie oklaskiwana przez gwiazdy NBA.