Iga Świątek przetrwała kryzys i zagra w półfinale turnieju w Madrycie! Groźna Haddad Maia pokonana!

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia w Madrycie zagrały ze sobą już po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to teraz 3-1 dla Polki. W ich pierwszym pojedynku leworęczna Brazylijka pokonała Igę 6:4, 3:6, 7:5 dwa lata temu w Toronto. Potem górą była już Świątek - 6:2, 7:6 w Roland Garros 2023 i 6:2, 6:2 w United Cup na początku tego sezonu. - Rozegrałyśmy ze sobą sporo naprawdę trudnych meczów, więc nie będzie łatwo. Beatriz zawsze jest naprawdę twardą przeciwniczką i wie, jak grać na mączce - powiedziała Iga Świątek przed spotkaniem.

W pierwszym secie Iga Świątek zbudowała przewagę 4:1, ale potem do głosu doszła waleczna Beatriz Haddad Maia, a wybita z uderzenia Polka popełniała dużo błędów, przegrywając ważne piłki. Liderka rankingu WTA oddała inicjatywę. Dziwnie usztywniona i przygaszona przegrała pięć gemów z rzędu i całą partię. - Po prostu trochę się spięłam i wszystkie moje ruchy były takie niepewne. Czasami człowiek się zresetuje w kilka punktów i gemów. Dzisiaj potrwało to dłużej. Najważniejsze jest to, że wróciłam i miałam więcej pomysłów w drugim secie. Wiedziałam, że jak będę grała swoje to będzie dobrze - powiedziała po spotkaniu Świątek w rozmowie z reporterką CANAL+ Joanną Sakowicz-Kostecką.

Po niepowodzeniu w pierwszym secie Iga Świątek zgodnie z tradycją skorzystała z przerwy toaletowej. Wróciła na kort skoncentrowana i grała coraz lepiej i skuteczniej. Beatriz Haddad Maia w drugim secie była bezradna. W trzeciej partii Iga znów szybko uciekła, ale dużo było zaciętych gemów, a nieustępliwa Brazylijka ambitnie próbowała odrobić straty. Tym razem jednak dużo większa solidność Świątek zrobiła różnicę. Polka nie straciła już kontroli nad przebiegiem rywalizacji.

Iga Świątek walczy o pierwszy w karierze triumf w Madrycie. Najbliżej była rok temu, ale w pasjonującym finale przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką. Tenisistki w Madrycie walczą w specyficznych warunkach. Na wysokości ponad 600 m n.p.m. gra toczy się szybciej. - Ważny jest odpowiedni naciąg rakiety i nie podejmowanie zbyt dużego ryzyka, bo ciężko kontrolować lot piłek - mówiła Iga Świątek. Rywalkę w półfinale poza wieczorem po meczu Ons Jabeur z Madison Keys. O finał Polka zagra w czwartek.

WTA Madryt, ćwierćfinał: Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia 4:6, 6:0, 6:2

