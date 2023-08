Iga Świątek - Rebecca Peterson Relacja NA ŻYWO wynik live Polka wygrała seta do zera! US Open

Iga Świątek może mieć ogromne problemy. Tuż przed US Open wypłynęły niepokojące informacje, to może być kluczowe

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open 2023. Pierwsza rywalka broniącej tytułu Polki to Rebeccą Peterson. Panie grają na Arthur Ashe Stadium i jest to pierwszy w tej edycji US Open mecz na głównej arenie. Iga Świątek właśnie rozpoczęła 74. tydzień panowania w rankingu WTA. W US Open 2023 broni tytułu i aż 2000 pkt. Żeby pozostać liderką musi dojść dalej niż Aryna Sabalenka, która walkę w Nowym Jorku zacznie dzień później.

Na żywo Iga Świątek - Rebecca Peterson Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze W 2. rundzie na lepszą z pary Świątek - Peterson czeka już Daria Saville znana wcześniej jako Daria Gawriłowa 6:0, 1:0 Gem Świątek. Zaczął się od błędów Igi i było 0-40. Potem Polka znów wzięła się do roboty. Znakomicie serwowała. Podanie obronione. Szwedka wciąż bez gema Kolejny as Polki! Ale dzisiaj serwuje 40-40 Kapitalny serwis Igi i jest już równowaga! 15-40 Precyzyjny forhend Świątek 0-40 Znów błąd Igi. Peterson ma trzy breakpointy 0-30 Błędy Polki Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrała pierwszego seta 6:0. Pełna dominacja, Szwedka gra ambitnie, ale jest bezradna 40-15 Niesamowity agresywny return Igi. PIŁKI SETOWE 30-15 Przestrzeliła teraz Polka, choć kort był już praktycznie otwarty 30-0 Błąd Peterson po głębokim zagraniu Igi 5:0 Gem Świątek. Polka zgarnia kolejnego gema. Tego wygrała do 30. Szwedka nie gra źle. Naprawdę nieźle wytrzymuje szybkie tempo gry i jest dość solidna. Ale Iga prezentuje się na razie świetnie 40-15 Znakomity bekhend Igi 30-15 Iga niemiłosiernie gania Szwedkę po korcie, który jest naprawdę bardzo szybki 15-15 Mocny forhend Igi ale w siatkę 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę. Na koniec ruszyła agresywnie do siatki i wymusiła błąd Peterson Kolejna szansa na przełamanie 40-40 Po returnie Polki piłka podskoczyła na taśmie i spadła na stronę Świątek 40-30 Kapitalny forhend Igi i jest znów breakpoint 30-30 Świetny return liderki rankingu 15-15 Błąd Polki z forhendu 15-0 Iga narzuca mordercze tempo wymian, dla Szwedki robi się po prostu za szybko 3:0 Gem Świątek. Iga znakomicie w nim serwowała. Na koniec kolejny as. Gem wygrany szybko i do zera 40-0 Dobry serwis Polki A Magda Fręch wygrała pierwszego seta z Emmą Navarro 7:6. 12-10 w tie-breaku! 30-0 Iga wybroniła się precyzyjnym lobem. Po chwili Szwedka popełniła błąd 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka wygrała tego gema do zera. Szwedka stara się, gra ambitnie, ale na razie Iga dominuje na korcie 40-0 Szybka wymiana zakończona błędem Szwedki. Iga ma breakpointy 15-0 Duży aut po zagraniu Szwedki. Iga wymusiła aut mocnym returnem 1:0 Gem Świątek. Z 40-0 zrobiło się 40-30, ale potem była szybka wymiana zakończona błędem Szwedki. Gem otwarcia za nami, podanie obronione 40-30 Iga znów przestrzeliła. Przewaga w gemie topnieje 40-15 Minimalny aut po woleju Igi 40-0 Iga dyktuje tempo. Widać, że kort jest bardzo szybki 30-0 A teraz potężny forhend mistrzyni 15-0 Iga zaczęła od asa serwisowego! GRAMY! Serwuje Iga Świątek Iga w nowym ciemnym czarno-granatowym stroju Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Rebecca Peterson są już na korcie Trwa już mecz potencjalnych rywalek Igi Świątek w 2. rundzie. Daria Saville prowadzi 6:0, 1:0 z Claire Ngounoue. Tu wypowiedź Igi Świątek przed meczem z Rebeccą Peterson . @iga_swiatek tuż przed początkiem rywalizacji w #USOpen



Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Rebecca Peterson w I rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 18 polskiego czasu

Iga Świątek broni tytułu mistrzyni US Open, ale ma świadomość, że otwiera zupełnie nowy rozdział w swojej karierze, a zadanie przed nią bardzo trudne. - Z jednej strony, chciałabym wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia - podkreślała Polka. - Dlatego będę się starała robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - dodała Iga Świątek. Z Rebeccą Peteron grała dwa razy. Ograła ją 6:1, 6:1 w Roland Garros 2021 oraz 6:2, 6:2 w Australian Open 2022.

Iga Świątek po ostatnich występach przed US Open narzekała na potworne zmęczenie. Potem miała sporo czau na odpoczynek, ale jej forma jest sporą niewiadomą. - Wiem z własnego doświadczenia, że bronienie tytułu nie jest łatwe. Mam zamiar dać sobie trochę luzu i po prostu spróbować zrobić wszystko krok po kroku - stwierdziła w swoim stylu Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Rebecca Peterson w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia o godzinie 18 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Peterson w US Open.