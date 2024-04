Iga Świątek rozbrajająco szczerze o relacji z Tomaszem Wiktorowskim i pieniądzach. Tak czuje się, zarabiając grube miliony w młodym wieku

Iga Świątek świadoma ryzyka związanego z zarabianiem ogromnych kwot

Iga Świątek świetnie radzi sobie w na kortach w Madrycie i wydaje się, że im dalej w turniej, tym lepiej gra Polka. Nie straciła ona jeszcze seta i traci coraz mniej gemów – w 2. rundzie oddała Xiyu Wang 5 gemów, Soranie Cirstei tylko 2, a w Sarze Sorribes Tormo... jednego! Po meczu z Hiszpanką Iga Świątek wzięła udział w konferencji prasowej, na której opowiedziała nieco więcej o tym, jak czuła się podczas spotkania. Później jednak rozmowa zeszła na pieniądze i relacje Igi z jej sztabem szkoleniowym. Polka ponownie pokazuje, jak bardzo świadoma jest wszystkiego, co ją otacza.

Iga Świątek opowiedziała, jak pieniądze wpływają na relację z trenerami

Jeden z dziennikarzy podczas konferencji prasowej zapytał Igi Świątek i jej relacje z trenerami i jak wpływają na nie ogromne pieniądze które zarabia. – To dziwne, że jestem najmłodsza, a to ja jestem pracodawcą, że nie powinnam posiadać takich pieniędzy na tym etapie swojego życia, a to ja płacę każdemu. To na pewno może być ryzykowne – powiedziała Iga Świątek – najbardziej „podstępna” może być relacja z trenerem głównym, któremu płacisz za to... aby wytykał ci błędy, naciskał na cięższe treningi, mówił rzeczy, które ci się nie podobają – wymieniała Iga Świątek, której trenerem jest obecnie Tomasz Wiktorowski. – niektóre z tych rzeczy słyszymy także od trenerów od przygotowania fizycznego, ale to z głównym trenerem rozmawia się praktycznie codziennie. Więc zasadniczo płacisz komuś, kto ma ci zawsze przypominać, że robisz błędy – podkreśliła ze śmiechem Iga Świątek – oczywiście, wskazuję tylko na ten najbardziej „podstępny” aspekt relacji z trenerem, bo jest ich dużo, dużo więcej. To czasami frustrujące, ale każdy musi to zaakceptować. Po prostu ich potrzebujemy – dodała.

Teraz przed Igą Świątek walka o półfinał turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka zmierzy się z Beatriz Haddad Maią, z którą grała do tej pory trzy razy. W 2022 roku na kortach twardych w Toronto lepsza okazała się Brazylijka, ale już w Rolandzie Garrosie i w United Cup w 2023 roku lepsza była Iga Świątek. Z pewnością nie można jednak lekceważyć 14. zawodniczki rankingu WTA, bowiem spotkanie na French Open odbywało się już na etapie półfinału i Brazylijka potrafiła postawić Idze twarde warunki, doprowadzając do tie-breaka w drugim secie.