Iga Świątek - Rybakina Transmisja TV gdzie oglądać półfinał Świątek - Rybakina? WTA Stuttgart Świątek - Rybakina STREAM ONLINE LIVE dzisiaj 20.04

Iga Świątek - Rybakina Transmisja TV GDZIE OGLĄDAĆ półfinał Świątek - Rybakina

Iga Świątek to królowa kortów ziemnych, co potwierdza w Stuttgarcie. Polka wygrała dwie poprzednie edycje tego prestiżowego turnieju, za co otrzymała m.in. luksusowe samochody Porsche, a teraz jest blisko trzeciego triumfu. Jak na razie Świątek jest w Stuttgarcie niepokonana - wygrała wszystkie rozegrane 10 meczów. W tym roku o jej sile na mączce przekonały się już 30. w rankingu WTA Elise Mertens (6:3, 6:4) i triumfatorka US Open 2021 Emma Raducanu (7:6, 6:3). Obie te tenisistki postawiły światowej "jedynce" trudne warunki, ale w kluczowych momentach musiały uznać jej wyższość. Poprzeczka idzie jednak w górę, bo w półfinale Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

A perfect @PorscheTennis 🔟World No.1 @iga_swiatek becomes the third player in the Open Era to win their first 10 matches at the #PorscheTennis Grand Prix after Tracy Austin and Maria Sharapova 👏 pic.twitter.com/ShkhxLLFb1— wta (@WTA) April 19, 2024

WTA Stuttgart Świątek - Rybakina STREAM ONLINE LIVE mecz Świątek - Rybakina na żywo dzisiaj 20.04

Rybakina jest jedną z niewielu zawodniczek, które wygrały ze Świątek na mączce. Stało się to rok temu w Rzymie, gdy Polka skreczowała w ćwierćfinale. Wtedy było to zresztą trzecie zwycięstwo z rzędu Kazaszki w ich konfrontacji, ale kibice Igi mogą się uspokoić. W ostatnim meczu to raszynianka okazała się lepsza w finale turnieju w Dosze. Nie zmienia to faktu, że mecze Świątek z Rybakiną zawsze są wymagające, a czwarta tenisistka rankingu WTA potrafi znaleźć sposób na tę pierwszą. Czy stanie się tak w Stuttgarcie?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia, nie przed godziną 14:00. TRANSMISJA w TV na kanale Canal+ Sport 2. STREAM ONLINE LIVE będzie dostępny w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!