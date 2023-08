Iga Świątek - Saville TV Transmisja NA ŻYWO US Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Saville STREAM ONLINE LIVE 30.08.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

US Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz US Open 2023

Iga Świątek już dzisiaj zagra w 2. rundzie US Open, a jej rywalką będzie Daria Saville. Pochodząca z Rosji tenisistka, znana wcześniej długo jako Daria Gawriłowa, reprezentuje Australię i jest... wielką fanką polskiej liderki rankingu. Mecz Świątek - Saville zostanie rozegrany na Louis Armstron Stadium, drugiej co do wielkości arenie US Open.

Iga Świątek i Daria Saville dobrze się znają. Rywalka Polki obywatelstwo i narodowe barwy zmieniła w 2015 r. W Australii wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Długo zmagała się z poważnymi kontuzjami. Teraz znów wznowiła karierę i odbudowuje formę. Z Igą Świątek grała raz, rok temu w Adelajdzie. Polka wygrała 6:3, 6:3. "Uwielbiam tę dziewczynę! Ale mamy liderkę rankingu!" - pisała Daria o Idze w mediach społecznościowych, w których opublikowała nawet pamiątkowe zdjęcie z naszą gwiazdą. - Ona jest wspaniałą osobą. Zawsze, kiedy się mijamy, mówimy sobie „cześć” i widać, że jest naprawdę pozytywnie nastawiona - powiedziała teraz o Australijce Polka.

Iga Świątek zaczęła obronę tytułu od mocnego uderzenia, gromiąc 6:0, 6:1 Szwedkę Rebeccę Peterson, a po meczu zaskoczyła ciekawym wyznaniem. - Kiedy miałam 7 lat, miałam wypadek na nartach, w którym mogłam zginąć - zwierzyła się Polka. Skąd to wyznanie? Iga bardzo przyjaźni się z dwiema wielkimi amerykańskimi gwiazdami narciarstwa alpejskiego - Mikaelą Shiffrin i Lindsey Vonn. Dlatego jeden z dziennikarzy zagadnął Polkę, czy uprawia tę dyscyplinę sportu. - O mój Boże! - zareagowała na to pytanie Iga. - Ostatni raz jeździłam na nartach, gdy miałam 7 lat i prawie... - zawiesiła głos liderka rankingu WTA. - Miałam wtedy wypadek, w którym mogłam zginąć, więc bardzo się przestraszyłam. Nie jestem strachliwa, ale tamto wydarzenie na pewno mnie powstrzymało mnie przed dalszym jeżdżeniem. Smutno mi z tego powodu, bo teraz, gdy jestem profesjonalną tenisistką, nie mam czasu na takie sporty. Jednak na pewno było to dla mnie traumatyczne przeżycie. Dlatego może mądrze było przestać - stwierdziła Polka.

Iga Świątek przeciwko Rebecce Peterson zagrała bardzo dobrze, a do agresywnej gry dołożyła też zaskakujące skróty, które - od kiedy jej trenerem jest Tomasz Wiktorowski - niemal zupełnie zniknęły z jej tenisowego repertuaru. Na wideo z treningów Świątek w Nowym Jorku (można je było oglądać na żywo na stronie US Open) widać, że Polka ostatnio dużo trenuje ten element gry. - Na pewno czułam się na korcie bardzo pewnie. Cieszę się, że mogłam teraz spokojnie potrenować, bo szczerze mówiąc, ten sezon był tak intensywny, że nie miałem na to za dużo czasu - uśmiechała się Iga.

Mecz Iga Świątek - Daria Saville w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrane w środę 30 sierpnia. Początek meczu Świątek - Saville ok. godziny 18.30 - 19.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 17 po meczu Mertens - Collins). Transmisja TV z meczu Świątek - Saville w US Open 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

