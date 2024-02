i Autor: AP Iga Świątek - Sloane Stephens Relacja NA ŻYWO WTA Dubaj Świątek - Stephens WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Iga Świątek - Stephens WYNIK Relacja na żywo z WTA w Dubaju na sport.se.pl Iga Świątek już dzisiaj meczem ze Sloane Stephens zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Rok temu Polka po triumfie w Katarze doszła w Dubaju do finału. Mecz Świątek - Stephens dzisiaj to starcie dwóch byłych mistrzyń US Open. Ciemnoskóra Amerykanka triumfowała w Nowym Jorku w 2017 r., ale potem znacznie obniżyła loty. To trzeci mecz Świątek ze Stephens. Poprzednie dwa wygrała Polka. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Świątek - Stephens dzisiaj w Dubaju.