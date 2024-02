Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Dubaj O której godzinie gra Iga Świątek jutro z Eliną Switoliną

Iga Świątek zagra w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju, a jej rywalką będzie Elina Switolina. Polka i Ukrainka doskonale się znają i darzą się dużą sympatią. Na korcie jednak sentymentów pewnie nie będzie, a Iga Świątek ma okazję zrewanżować się Switolinie za bolesną porażkę 5:7, 7:6, 2:6 na londyńskiej trawie w ćwierćfinale Wimbledonu 2023. Liderka rankingu na otwarcie rywalizacji w Dubaju pokonała 6:4, 6:4 Sloane Stephens. - Na pewno nie było łatwo. Rozegrałyśmy wiele zaciętych gemów – powiedziała Iga Świątek po meczu. - Naprawdę musiałam spisać się nieco lepiej w ważnych momentach, ponieważ nie potrafiłam wykorzystać niektórych breakpointów. Ale cieszę się, że w końcu mi się to udało - dodała.

Kiedy Iga Świątek gra 3. runda WTA Dubaj Świątek - Switolina O której gra Iga Świątek

Iga Świątek i Elina Switolina grały ze sobą dwa razy. Trzy lata lata temu Polka ograła Ukrainkę 6:2, 7:5 na drodze do triumfu na mączce w Rzymie. - Elina jest typem zawodniczki, która na korcie jest bardzo cierpliwa. Ma wystarczające doświadczenie i umiejętności, żeby grać dobrze zarówno w obronie jak i w ataku. Wygrała wiele dużych turniejów, jak choćby WTA Finals. To naprawdę solidna zawodniczka - mówiła Świątek o Switolinie, a pytana o relacje z Ukrainką dodała: - Lubimy się bardzo i szanujemy. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne.

Z turnieju w Dubaju z hukiem odpadła Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała 7:6, 3:6, 0:6 z Donną Vekić. Znana z urody Chorwatka znów pokazała, że ma patent na Sabalenkę. Pokonała ją już po raz szósty. W trzecim secie Vekić zdemolowała bezradną mistrzynię Australian Open, która krzywiła się i wyglądała, jakby zupełnie opadła z sił. Po tej porażce Sabalenki Iga Świątek ma już zapewnione co najmniej 96 tygodni prowadzenia w rankingu.

Iga Świątek - Elina Switolina KIEDY mecz? O której godzinie gra Iga Świątek 3. runda WTA Dubaj 1/8 finału

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju (1/8 finału) zostanie rozegrany w środę 21 lutego 2024. Początek meczu Świątek - Switolina w Dubaju o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej