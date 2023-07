Iga Świątek - Sorribes Tormo TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Świątek - Sorribes Tormo STREAM ONLINE LIVE 5.07.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo w 2. rundzie Wimbledonu. Za Polką serią już jedenastu zwycięstw - 7 meczów wygrała na mączce, a kolejne 4 już na trawie, na której poczuła się bardzo pewnie. Zdaniem bukmacherów Iga Świątek jest już faworytką numer 1 do zwycięstwa w Wimbledonie. Wczoraj pierwsze mecze wygrały Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka, jej największe rywalki.

Iga Świątek mecz z Sarą Sorribes Tormo w 2. rundzie Wimbledonu zagra dzisiaj. Miała zatem czas na dłuższy odpoczynek i kolejne treningi na londyńskiej trawie. Niestety w Londynie padał deszcz, który torpedował plany organizatorów i utrudniał trenowanie na kortach Jak zaprezentuje się Iga Świątek w meczu z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo? – Po Roland Garros potrzebowałam trochę czasu, żeby odpocząć i nacieszyć się tym sukcesem. Rok temu też przed Wimbledonem wygrałam w Paryżu, ale to był dopiero mój drugi wielkoszlemowy triumf, więc byłam tym nieco oszołomiona. Teraz zabrałam się do pracy ze spokojniejszą głową i otwartym umysłem. I naprawdę dobrze wykorzystałam ten czas – powiedziała Iga.

Iga Świątek przed Wimbledonem błysnęła formą w Bad Homburg i teraz też potwierdziła klasę. Jeszcze nie tak dawno temu mówiła, że nie rozumie trawy. Teraz po serii świetnych występów bije od niej duża pewność siebie. - Iga cały czas dojrzewa jako tenisistka i do trawy też musiała dorosnąć. Dzisiaj ma już kilka lat doświadczenia w tourze, a wcześniej tak naprawdę miała za sobą za mało treningów na trawie i dlatego tak to wyglądało - komentuje w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Świątek, ojciec Igi. - Teraz pojechali do Niemiec spokojnie potrenować i zagrać w turnieju w Bad Homburg. To był dobry pomysł. Iga miała czas, żeby poczuć tę nawierzchnię i uwierzyć, że może na niej dobrze grać. Uważam, że to była jedyna słuszna droga - dodał Tomasz Świątek.

Iga Świątek wygrała juniorski Wimbledon, ale jako seniorka najdalej doszła w Londynie do 4. rundy. Rok temu jej niesamowitą serię 37 zwycięstw przerwała w 3. rundzie Wimbledonu Francuzka Alize Cornet. Teraz Polka jest lepiej przygotowana do gry na trawie i walki o najwyższe cele. - Miałam więcej czasu, żeby spokojnie potrenować. W zeszłym roku czułem tutaj dużą presję związaną z pozycją numer 1. Teraz mogłam po prostu skupić się na treningach, naprawdę dużo się ucząc. Mam więc nadzieję, że będę mogła to wykorzystać w kolejnych meczach. Czuję, że zrobiłam trochę więcej niż przez ostatnie lata - podkreślała Iga Świątek.

Wimbledon zaczął się pięknie, bo Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette pewnie awansowali do 2. rundy. Trójka naszych tenisowych gwiazd nie straciła ani jednego seta! To już jedenasty z rzędu wygrany mecz Igi Świątek, która pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (nr 34). Z rytmu nie wybiła jej nawet wymuszona przez ulewny deszcz przerwa w grze, w czasie której długo zasuwano dach. – Czułam się bardzo pewnie na korcie. Mam wrażenie, że wykonałam naprawdę dobrą robotę, przyzwyczajając się do gry na trawie. Dzięki temu od początku mogłam grać na swoich warunkach. Jestem dobrze przygotowana i w dobrym rytmie – powiedziała Iga po ostatniej piłce. Liderka rankingu WTA znów znakomicie serwowała, narzucając bardzo szybkie tempo gry. Chinka walczyła dzielnie, ale rozpędzona Polka była poza jej zasięgiem.

Mecz Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 5 lipca 2023. Początek meczu Świątek - Sorribes Tormo ok. godziny 16-17 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14.30 po meczu pań Kasatkina - Burrage) Transmisja TV z meczu Świątek - Sorribes Tormo na Polsacie Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO.