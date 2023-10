Iga Świątek - Sorribes Tormo TV Transmisja NA ŻYWO WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Świątek - Sorribes Tormo STREAM ONLINE LIVE 2.10.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Jest się o co martwić

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Pekinie. Rywalka Polki w 1. rundzie to Hiszpanka Sara Sorribes Tormo (nr 55 WTA). Świątek i Sorribes Tormo w Pekinie zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwsze spotkanie Polki i Hiszpanki miało miejsce w tym sezonie na trawie Wimbledonu. Iga Świątek wygrała to spotkanie bardzo pewnie 6:2, 6:0.

Iga Świątek w Pekinie walczy po słabym występie w Tokio, który mógł mocno zaniepokoić jej kibiców. Polka przegrała już w ćwierćfinale 2:6, 6:2, 4:6 z Rosjanką Weroniką Kudermietową, późniejszą zwyciężczynią turnieju. W całym spotkaniu Iga Świątek popełniła aż 50 niewymuszonych błędów. - Czułam się nieco zardzewiała w Tokio, ponieważ po tym resecie, ale trzech tygodniach bez grania w turniejach, możesz się tak trochę czuć - powiedziała Iga Świątek, w której jej grze brakowało błysku i dokładności, wyglądała znowu na mocno przemęczoną długim sezonem. - Po prostu dam z siebie wszystko, bez względu na wszystko - dodała Iga Świątek, podkreślając, że teraz ważniejsza dla niej jest praca nad rozwojem jej tenisa, a nie wyniki.

Iga Świątek przeciwko Hiszpance Sarze Sorribes Tormo będzie musiała zagrać dużo lepiej niż ostatnio prezentowała się w Tokio. Rywalka z pewnością potrafi być groźną i niewygodną przeciwniczką. Jest solidna i waleczna, popełnia mało błędów. Kluczowa będzie dyspozycja wiceliderki rankingu, która w Tokio grała nerwowo i niedokładnie, brakowało jej pewności siebie. - To ostatnie turnieje w sezonie, więc nie będę w stu procentach świeża. Moim głównym celem jest zrobienie kilku rzeczy inaczej na korcie pod względem techniki i taktyki, chcę rozwijać się jako zawodniczka, zamiast gonić za punktami w rankingu - podkreślała Iga Świątek. Turniej w Pekinie to zawody rangi WTA 1000, jedna z największych w tourze. Przed laty dwa razy triumfowała tam Agnieszka Radwańska. Ostatnio impreza w związku z pandemią i skandalem z tenisistką Shuai Peng zniknęła na kilka lat z kalendarza. Teraz wraca do cyklu.

Mecz Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo w 1. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w poniedziałek 2 października. Początek meczu Świątek - Sorribes Tormo ok. godziny 6.30-7.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 5 po meczu Curenko - Zhu). Transmisja TV z meczu Świątek - Sorribes Tormo turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.